Daniel Ossa habló sobre la venta del Medellín y los refuerzos para el segundo semestre

Luego de la dura eliminación en la primera fase de la Liga Betplay, Independiente Medellín envió a su plantel de jugadores un par de semanas a vacaciones para luego retomar el trabajo deportivo pensando en el segundo semestre donde ya se aseguró la continuidad de 'Bolillo' Gómez y su cuerpo técnico.



El presidente Daniel Ossa habló para los medios del club y confirmó varias noticias y detalles del DIM: "El tema del profesor Hernán Darío nunca estuvo en duda para nosotros y para él tampoco; está tranquilo, más no está a gusto. No contábamos con no entrar en los ocho".

"Estamos mirando nombres de candidatos para reforzar la plantilla para este semestre que viene. En su momento estaremos dando nombres tanto de salidas como de llegadas... No pensábamos estar en esta situación cuando conformamos el equipo al inicio del año. Le pedimos mucho a los periodistas y a los twitteros que no empiecen a especular. Nosotros vamos a ser el canal directo. Le pedimos paciencia al hincha y cordura a los periodistas y twitteros", agregó el directivo.

Sobre la salida de jugadores, comentó: "El único que termina contrato en junio es el capitán (Andrés Cadavid) con el que nos vamos a sentar a charlar esta semana y esperamos llegar a feliz término... El tema de Juan Manuel Cuesta fue un convenio que hicimos con el Inter de Porto Alegre. Así no haya tenido muchos minutos este año, él es Selección Colombia también y ellos lo tenían muy bien referenciado".

Luego tocó el tema de la posible venta el club o la llegada de nuevos fondos económicos: "La institución debe quedar en un grupo inversor grande fuerte. Nosotros estamos muy desgastados, la pandemia nos ha aporreado. En cualquier momento iremos tocando avances, estamos en eso... Nuestra intención es vender la totalidad del paquete accionario de José Raúl Giraldo. Ya necesitamos descansar, ya él siente que dio lo que podía dar. Ya es momento de ir mirando otros horizontes y que este equipo siga creciendo".

Y cerró diciendo que el DIM sí ha buscado a la 'joya' del Envigado que admira todo e FPC: "Yeison Guzmán ha estado en el radar de muchos equipos. Lo hablé aproximadamente hace un mes con el presidente de Envigado. Es un poquito complicado, pero sí está en nuestra carpeta ese jugador".