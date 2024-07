Daniel Ruiz dejaría Millonarios: club europeo pagaría 2 millones de euros

Mientras Millonarios celebra la incorporación de Radamel Falcao García, como su flamante fichaje, hay varios jugadores que podrían salir de la institución y uno de ellos sería nada más y nada menos que el extremo, Daniel Felipe Ruiz. El bogotano, que ya tuvo su primera experiencia en el fútbol del exterior, podría tener una segunda oportunidad, peor esta vez en Europa.

Con la llegada de extremos como Jhon Emerson Córdoba o Daniel Mantilla, la continuidad de Daniel Ruiz no está 100% confirmada en Millonarios. Sin embargo, Alberto Gamero se la jugó por la titularidad del extremo. Pero, todavía no es claro si tendrá regularidad a lo largo de esta campaña. De hecho, no se sabe, con tantos fichajes, cómo será la organización deportiva fecha tras fecha.

Daniel Ruiz no tuvo el mejor rendimiento en el semestre pasado, acompañado de un Millonarios que no pudo llegar a la final y que decepcionó e la Copa Libertadores 2024. Con esto en mente, el cuadro albiazul podría sacar una buena ventaja con la venta del jugador bogotano.

LAS OPCIONES QUE TIENE DANIEL RUIZ PARA SALIR DE MILLONARIOS Y DE LA LIGA BETPLAY

Y es que, sin nada oficial, el periodista argentino de Win Sports, Mariano Olsen es que el Dinamo de Zagreb, campeón de Croacia, y mismo club que pretende a Juan José Córdoba anhela a Daniel Ruiz para esta temporada. Sin embargo, por ahora no se ha conocido ofertas formales para llevarse al extremo bogotano.

Además de las posibilidades que tiene en el Dinamo de Zagreb, Mariano Olsen afirmó que en España también sueñan con el nombre de Daniel Ruiz. No ha habido tampoco ofertas por Daniel Ruiz. El elenco croata es el más perfilado, dado que ha mantenido conversaciones con los agentes de Ruiz. Su precio en estos momentos, según Transfermarkt es de dos millones de euros.

Por ahora, Daniel Ruiz está mentalizado en ganarse la titularidad con Millonarios y espera ser protagonista enfrentando al Atlético Bucaramanga en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2024-II. El bogotano ya tuvo experiencia en el Santos de Brasil y no le fue como deseaba, siendo relegado al banquillo de suplentes la mayoría del tiempo.