Daniel Torres da largas a Santa Fe: puso 'condición' antes de renovar

Tras ser campeón en el primer semestre de la Liga BetPlay 2025, Independiente Santa Fe se ganó la oportunidad de afrontar la Copa Libertadores que será la máxima prioridad del siguiente año. Mientras siguen los cuadrangulares semifinales con el cuadro bogotano intentando sellar la clasificación para la final, el club no ha dejado de preparar lo que será la composición del plantel en 2026.

La idea de Eduardo Méndez es renovar a gran parte del plantel, pues ya aseguró a los dos arqueros, a la zaga defensiva, a los volantes y a los delanteros. Por ahora se irían Harold Santiago Mosquera y tal vez Elvis Perlaza, jugador con el que no se había reunido el presidente, y que apareció la opción de reforzar al Real Cartagena.

Además de Perlaza, el presidente de Santa Fe tampoco había hablado con Daniel Torres, que, evidentemente, para jugar una Copa Libertadores, no contar con un referente como Torres sería una baja sumamente sensible para las aspiraciones cardenales.

LA DECISIÓN QUE TOMARON EN SANTA FE CON DANIEL TORRES

En medio de los cuadrangulares, Santa Fe acelera las renovaciones y quiere confirmar próximamente las caras nuevas para el 2026. Renovar a Daniel Torres es la prioridad en estos momentos.

De acuerdo con Mariano Olsen, Santa Fe tiene la intención de renovar a Daniel Torres por un año más para que juegue la Copa Libertadores. Era el único que le hacía falta al presidente por renovar, según lo que había dicho en Palabras Mayores hace unas semanas.

Sin embargo, y aunque es un hombre de la casa, la decisión de Daniel Torres todavía no se ha definido. El líder del mediocampo de Independiente Santa Fe no quiere perder la concentración en estos cuadrangulares semifinales y tomará una medida cuando termine la Liga BetPlay 2025-II.

Evidentemente, jugar la Copa Libertadores es un incentivo mayor para el volante de marca y se esperaría que no haya ningún problema con su renovación para el torneo internacional. Por ahora, ya se conoció que Hugo Rodallega renovó por un año, Christian Mafla hasta 2027 y Omar Fernández Frasica igual. De acuerdo con Eduardo Méndez, todas las líneas ya están renovadas y firmes para el siguiente torneo.

¿POR QUÉ DANIEL TORRES NO FUE CONVOCADO EN LOS CUADRANGULARES?

Aunque Daniel Torres apareció como una de las figuras frente a Fortaleza en la segunda fecha de los cuadrangulares, apareció la curiosidad en la convocatoria de Santa Fe dejando afuera a un referente como el volante de marca para recibir al Deportes Tolima.

La ausencia de Daniel se hizo notar en el mediocampo y Tolima hizo lo que quiso en los primeros 45 minutos. Su no convocatoria no respondía a una lesión, ni tampoco a una sanción de tarjetas amarillas o algo similar. Francisco ‘Pacho’ López afirmó en la rueda de prensa que tenía una fiebre de más de 40 grados que imposibilitaba su presencia.

Daniel Torres intentó con el departamento médico recuperarse, pero fue imposible. Habrá que esperar si el volante estará en la nómina de convocados para visitar al Deportes Tolima el sábado 29 de noviembre.