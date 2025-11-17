Daniel Torres entró en un top histórico de Independiente Santa Fe

Daniel Torres alcanzó un nuevo hito en su carrera con Independiente Santa Fe. El volante de marca llegó a 348 partidos disputados con el equipo capitalino, cifra que lo catapulta al sexto lugar entre los futbolistas que más veces han vestido la camiseta cardenal en la historia.

Top 10 de jugadores con más partidos en Santa Fe

El registro de Torres lo ubica ahora detrás de referentes absolutos como b, máximo jugador histórico con 520 encuentros, y de nombres emblemáticos como Juan Daniel Roa (416), Agustín Julio (378), Yulián Anchico (376) y Omar Pérez (374).

Con sus 348 presencias, Torres superó por apenas un partido a Carlos Rodríguez, quien aparece en el séptimo lugar con 347 juegos. Más abajo en el listado figuran José James Mina Camacho (342), el brasileño Waltinho (319) y el venezolano Luis Manuel Seijas (317).

La trayectoria de Daniel Torres

El volante, canterano de Santa Fe, debutó profesionalmente en el club en 2007 y permaneció hasta 2011, antes de pasar seis meses por Atlético Nacional. Regresó entre 2012 y 2015, etapa en la que consolidó su liderazgo en el mediocampo.