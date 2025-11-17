Actualizado:
Lun, 17/11/2025 - 14:05
Daniel Torres entró en un top histórico de Independiente Santa Fe
El mediocampista cundinamarqués ha obtenido un muy buen desempeño en su tercer paso por el León.
Daniel Torres alcanzó un nuevo hito en su carrera con Independiente Santa Fe. El volante de marca llegó a 348 partidos disputados con el equipo capitalino, cifra que lo catapulta al sexto lugar entre los futbolistas que más veces han vestido la camiseta cardenal en la historia.
Puede leer: PSG le está cobrando una millonaria indemnización a Kylian Mbappé
Top 10 de jugadores con más partidos en Santa Fe
El registro de Torres lo ubica ahora detrás de referentes absolutos como b, máximo jugador histórico con 520 encuentros, y de nombres emblemáticos como Juan Daniel Roa (416), Agustín Julio (378), Yulián Anchico (376) y Omar Pérez (374).
Con sus 348 presencias, Torres superó por apenas un partido a Carlos Rodríguez, quien aparece en el séptimo lugar con 347 juegos. Más abajo en el listado figuran José James Mina Camacho (342), el brasileño Waltinho (319) y el venezolano Luis Manuel Seijas (317).
La trayectoria de Daniel Torres
El volante, canterano de Santa Fe, debutó profesionalmente en el club en 2007 y permaneció hasta 2011, antes de pasar seis meses por Atlético Nacional. Regresó entre 2012 y 2015, etapa en la que consolidó su liderazgo en el mediocampo.
Tras su salida, vivió su primera experiencia internacional en España, donde jugó para Alavés, Albacete, Real Zaragoza y Castellón, antes de retornar a Colombia para un nuevo ciclo en Independiente Medellín.
En 2024, Torres volvió por tercera vez a Santa Fe, donde se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más influyentes dentro y fuera de la cancha, además de aportar experiencia en una plantilla en reconstrucción.
Le puede interesar: Selección Colombia: defensa fue desconvocado por motivos familiares
El mediocampista continúa sumando minutos y consolidando su legado en el equipo bogotano, justo en un momento en el que Santa Fe se prepara para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.
¿Daniel Torres seguirá o no en Santa Fe?
A pesar de su importancia y de su nuevo récord, Daniel Torres aún no ha recibido una oferta de renovación por parte del club, situación que mantiene en suspenso su continuidad de cara a la temporada 2026.
Fuente
Antena 2