Dardo de Gamero a hinchada de América: "En Cali estamos orgulloso nuestra afición"

Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, dejó un contundente mensaje este domingo 7 de septiembre al término del empate con América en una nueva edición del clásico vallecaucano que en esta oportunidad fue válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2 de 2025.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, a Gamero se le consultó sobre la poca hinchada que acompañó el partido en las graderías del estadio Pascual Guerrero.