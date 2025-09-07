Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 21:58
Dardo de Gamero a hinchada de América: "En Cali estamos orgulloso nuestra afición"
Alberto Gamero se refirió a la poca asistencia al clásico entre América y Cali.
Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, dejó un contundente mensaje este domingo 7 de septiembre al término del empate con América en una nueva edición del clásico vallecaucano que en esta oportunidad fue válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay-2 de 2025.
En la rueda de prensa posterior al encuentro, a Gamero se le consultó sobre la poca hinchada que acompañó el partido en las graderías del estadio Pascual Guerrero.
Gamero lamentó el poco público en el estadio
El estratega 'azucarero' se mostró sorprendido por el poco acompañamiento del público, teniendo en cuenta que en su anterior experiencia como entrenador, en Millonarios, casi siempre contaba con presencia masiva del aficionado.
"No es lindo ver un clásico sin público, con poca gente, no parecía un clásico, el clásico es de la hinchada. No había hinchada. Nunca había vivido un clásico así con esta afición. Nunca había jugado un clásico de esta forma y hoy pasó. Decirle a la hinchada que los equipos necesitamos de nuestra gente", dijo.
Gamero destacó al hincha de Cali
Por otro lado, Gamero lanzó una afirmación, que para muchos puede ser considerada como una fuerte comparación, ya que resaltó el acompañamiento de los hinchas de Deportivo Cali, a pesar del mal momento.
"Nosotros estamos orgullosos con nuestra afición, estamos buscando en cada partido ponernos a la altura de ellos también", agregó.
Fuente
Antena 2