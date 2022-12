"Daré todo de mi parte para corresponder la confianza": Franco Leys; nuevo volante del América

América de Cali se alista para lo que será la temporada 2023. El conjunto escarlata ya ha confirmado algunas bajas de cara al próximo año y se prepara para anunciar a sus refuerzos en el inicio de la próxima Liga Betplay.

Vea también: Tulio le cerró la puerta del América a dos jugadores: "Están descartados"

Franco Leys, jugador argentino fue uno de los primeros refuerzos confirmados para sumarse al onceno escarlata. El futbolista con pasado en Patronato fue oficializado como una nueva ficha de la plantilla de Alexandre Guimaraes.

Previo a su arribo a la ciudad de Cali, el volante dialogó con 'Los Dueños del Balón' de Antena2 Cali y manifestó sus primeras impresiones sobre lo que es llegar al conjunto colombiano.

Su llegada al América

"Es un club muy grande, apenas me dieron el nombre ya lo conocía por ser uno de los más grandes de Colombia. Obviamente no lo seguía, pero simplemente el nombre me sedujo, me sorprendió que se fije en mi".

"Hice todo de mi parte para que se de esta llegada al club, pero vamos a tratar de responder de la misma manera con esa responsabilidad. Daré todo de mi parte para corresponder la confianza que me dieron".

Habló con Guimaraes o algún jugador del club

"Solo hablé con el presidente que me dio la bienvenida y nada más. Hablamos un ratito y nada más porque la idea es conocer a toda la gente que trabaja allá cuando llegue. Voy a llegar en los primeros días de enero para sumarme a la pretemporada y hacer los exámenes médicos".

Le puede interesar: Confirmaron las cuatro ofertas que tiene el 'Rifle' Andrade en el FPC; una es del América

Los mensajes de la hinchada escarlata

"Yo soy muy tranquilo, usó mi teléfono de manera familiar. Les pido disculpas si me tardo en responder, me han llegado miles de mensajes y les agradezco por eso".