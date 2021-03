Datos que responden al mal momento del Deportivo Cali

Deportivo Cali no pasa por su mejor momento en el fútbol colombiano ni a nivel internacional, y esto quedó demostrado en la goleada que le propinó Deportes Tolima 3-0 en la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana.

La situación no es fácil y algo le ocurre al equipo que hace unas semanas era el líder indiscutido del campeonato colombiano. Ahora ya no juega de la mejor manera, tiene problemas en defensa y un serio inconveniente en ataque: no marca goles, se le dificulta pese a tener a dos grandes delanteros que en el pasado resaltaron por lo hecho en cancha.

Marco Pérez, goleador histórico del cuadro 'pijao', llegó al Cali tras estar en el Al Raed de Emiratos Árabes, donde no se destacó. El delantero ha hecho solo dos goles en ocho encuentros de manera consecutiva que ha jugado.

Por otro lado, las cosas no quedan ahí porque Ángelo Rodríguez no ha marcado durante este año en curso. Las dos armas del 'Azucarero' no cuentan con la efectividad en el frente ofensivo y no marcan la diferencia en un equipo que pierde puntos en la parte definitiva del semestre.

Afortunadamente para el Cali, el equipo cuenta con ahorros que le ayudarían a clasificar a los ocho del torneo. El problema pasa por lo que vendrá después. Ahí no podrá hacer nada la escuadra si no levanta cabeza.

Cali es segundo de la liga con 23 puntos y un partido menos que el nuevo líder -y némesis en la Sudamericana- el Deportes Tolima, que tiene las mismas unidades, pero mayor diferencia de gol.