David González, con desazón, recordó la eliminación de Millonarios ante Santa Fe
El hoy entrenador de América recordó su paso por Millonarios FC en el primer semestre de 2025.
David González llegó a América de Cali en remplazo de Gabriel Raimondi y aparentemente el equipo tiene una mejora en su idea de juego, pues jugada la fecha 12 está a cuatro puntos del octavo lugar.
Con tranquilidad pese al buen momento que vive su equipo, David González concedió una entrevista a Caracol, en la cual habló sobre su presente en América pero no ocultó nada de sus últimos días en Millonarios.
Lo que dijo David González sobre su salida de Millonarios
Acerca de la eliminación en los cuadrangulares, cuando necesitaba de un empate para clasificar a la final, David González apuntó: "El primer semestre fue muy bueno(...) sigo convencido de que el segundo gol de Santa Fe es una falta contra Steven Vega", que terminó en anotación de Ewil Murillo.
"Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance", dijo el entrenador antioqueño, quien volvió a manifestar que intención era salir campeón con el equipo, y posteriormente aclaró que la salida de Falcao poco tuvo que ver con su criterio.
David González se refirió a la salida de Falcao de Millonarios
"No dependía de mí que Falcao y Álvaro Montero continuaran, se me salió de las manos", dijo el entrenador, teniendo en cuenta que fue decisión de ambos salir de la institución.
Además, David González fue claro en que en el caso del portero, "Álvaro se quería ir y no iba a estar ni un minuto más". Ahora, el guajiro defiende los intereses de Vélez Sarsfield.
La promesa de David González al América
"La promesa con América es devolverle la confianza a al plantel. Y a los hinchas, poder entrar al cuadrangular", dijo el entrenador quien no ha podido dirigir desde la línea, y solo lo podrá hacer a partir del próximo año.
Acerca de la promesa que había hecho en Millonarios sobre sacar campeón al equipo, González fue enfático: "¿Arrepentimiento? Ninguno. Hay que verbalizar las intenciones y trabajar por ellas".
