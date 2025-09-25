David González, con desazón, recordó la eliminación de Millonarios ante Santa Fe

David González llegó a América de Cali en remplazo de Gabriel Raimondi y aparentemente el equipo tiene una mejora en su idea de juego, pues jugada la fecha 12 está a cuatro puntos del octavo lugar.

Con tranquilidad pese al buen momento que vive su equipo, David González concedió una entrevista a Caracol, en la cual habló sobre su presente en América pero no ocultó nada de sus últimos días en Millonarios.

Lo que dijo David González sobre su salida de Millonarios

Acerca de la eliminación en los cuadrangulares, cuando necesitaba de un empate para clasificar a la final, David González apuntó: "El primer semestre fue muy bueno(...) sigo convencido de que el segundo gol de Santa Fe es una falta contra Steven Vega", que terminó en anotación de Ewil Murillo.

"Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance", dijo el entrenador antioqueño, quien volvió a manifestar que intención era salir campeón con el equipo, y posteriormente aclaró que la salida de Falcao poco tuvo que ver con su criterio.