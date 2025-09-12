Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 08:27
David González confesó el objetivo que tiene en América para lo que resta del año
El entrenador de 43 años asume en otro grande del fútbol colombiano tras salir de Millonarios.
América de Cali empezará pronto un nuevo proyecto deportivo bajo la dirección técnica de David González, quien llega al banquillo escarlata en reemplazo del argentino Diego Raimondi, que poco duró en el cargo tras su arribo el pasado 25 de junio.
El equipo rojo de la ciudad de Cali buscará mejorar su rendimiento en el próximo partido, que será este sábado 13 de septiembre contra Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo, duelo donde América de Cali está urgido de obtener el triunfo si quiere ampliar sus chances de clasificar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay.
Lea también: América no se repone: Confirman sanción para copa
En otras noticias: ¿quién fue el mejor jugador de la Selección Colombia en las Eliminatorias?
David González y sus objetivos a cumplir en el América de Cali
El entrenador antioqueño sabe que tiene un gran desafío al frente del equipo de los ‘Diablos Rojos’, buscando revertir la crisis deportiva que tiene a la institución en el último lugar de la Liga BetPlay, acumulando apenas 6 puntos luego de 8 partidos disputados.
“Trataremos de potencias las cosas buenas que los jugadores ya tienen, ajustar unas cosas en el campo de juego que nos permitan anotar goles, liberarlos un poquito mentalmente para que puedan expresar su potencial y puedan ganar partidos” empezó diciendo el entrenador.
📹 DAVID GONZÁLEZ Y SU PROMESA A LA HINCHADA ESCARLATA 👹🔥— América En La Red (@Americaenlared) September 12, 2025
🎙️“Esta situación no es normal, con la nómina que tenemos solo queda ir hacia arriba. Vamos a sacar adelante esta institución y poco a poco haremos que el hincha vuelva al estadio a disfrutar con su equipo.” ⚽
👇 Mira… pic.twitter.com/oxCAwh62B0
El compromiso de González con la hinchada americana
En su discurso, el estratega con pasado en los banquillos de Millonarios y Deportes Tolima siempre tuvo presente a la afición del América de Cali, mencionando que la idea es convencerlos de volver al estadio con buenos resultados, algo que para los hinchas se lograría si el club alcanza los cuadrangulares de la Liga BetPlay y también se mantiene en puestos altos en la Tabla de Reclasificación para ganar cupo a competencias internacionales en el próximo año.
“Vamos a intentar contagiar al equipo, que todos salgamos a la cancha buscando que el equipo convenza al hincha, en este momento hay que perder el miedo a perder, hacer nuestro trabajo tranquilo, si nos enfocamos en eso y con ayuda de la buena calidad de jugadores que tenemos todo fluirá mejor”, añadió el DT.
Fuente
Antena 2