David González confesó el objetivo que tiene en América para lo que resta del año

América de Cali empezará pronto un nuevo proyecto deportivo bajo la dirección técnica de David González, quien llega al banquillo escarlata en reemplazo del argentino Diego Raimondi, que poco duró en el cargo tras su arribo el pasado 25 de junio.

El equipo rojo de la ciudad de Cali buscará mejorar su rendimiento en el próximo partido, que será este sábado 13 de septiembre contra Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo, duelo donde América de Cali está urgido de obtener el triunfo si quiere ampliar sus chances de clasificar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay.

