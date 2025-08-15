David González confirmó los reemplazos de Andrés Llinás y Helibelton Palacios

Millonarios pasa por un mal momento en la Liga BetPlay-2 de 2025 al ocupar la última posición del campeonato con solo un punto, luego de un empate y tres derrotas. En la fecha 7, el equipo 'embajador' tendrá la posibilidad de sacudirse de los malos resultados y conseguir su primera victoria visitando a Deportes Tolima este domingo 17 de agosto.

Para el duelo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Millonarios no podrá contar con los defensores Andrés Llinás y Helibelton Palacios, quienes terminaron lesionados luego del empate con Deportivo Cali.