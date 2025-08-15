Actualizado:
David González confirmó los reemplazos de Andrés Llinás y Helibelton Palacios
El entrenador de Millonarios también dio detalles de los casos de David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Néiser Villarreal.
Millonarios pasa por un mal momento en la Liga BetPlay-2 de 2025 al ocupar la última posición del campeonato con solo un punto, luego de un empate y tres derrotas. En la fecha 7, el equipo 'embajador' tendrá la posibilidad de sacudirse de los malos resultados y conseguir su primera victoria visitando a Deportes Tolima este domingo 17 de agosto.
Para el duelo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Millonarios no podrá contar con los defensores Andrés Llinás y Helibelton Palacios, quienes terminaron lesionados luego del empate con Deportivo Cali.
En rueda de prensa previa al compromiso, el director técnico David González dio a conocer las alternativas con las cuenta en nómina para reemplazar a Andrés Llinás, quien sufrió una fractura en el cuelo del tobillo izquierdo, y a Helibelton Palacios, que presentó una lesión muscular.
Para la posición de defensa central, González ha probado en los entrenamientos con Sergio Mosquera y Álex Moreno Paz.
Como lateral izquierdo, el entrenador espera poder contar con Carlos Sarabia.
David González dio reporte médico en Millonarios
En rueda de prensa, David González dio a conocer que el mediocampista David Mackalister Silva sigue inhabilitado para estar en un partido oficial con Millonarios.
"El proceso ha sido favorable ha tenido buena evolución, pero no ha podido cumplir con trabajos grupales", dijo González sobre Silva.
En el caso de Leonardo Castro, las noticias en Millonarios han sido buenas, ya que se espera que el delantero regrese a una convocatoria en dos o tres semanas.
