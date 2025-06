David González destapó cruda realidad con Falcao: “Queríamos evitar...”

Nueva fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I con la presencia de Millonarios enfrentando a Once Caldas en condición de local. El elenco albiazul vino de menos a más y logró recuperar la confianza ideal para quedarse con una igualdad justa por lo visto en el segundo tiempo.

Aunque el punto mantiene a Millonarios en el liderato gracias al punto invisible, la victoria caía de perlas para las ambiciones de David González que dependen de ellos mismos y ganando los dos encuentros que les queda, logrará sellar la clasificación. El problema recae que uno de ellos será nada más ni nada menos que con Independiente Santa Fe, rival de patio que busca sellar paso a la final.

Once Caldas tomó a Millonarios desconcertado y en los primeros 20 minutos, ya ganaban por dos goles en El Campín, gracias a los goles de Michael Barrios y de Alejandro García. Por su parte, el equipo bogotano no tenía pegada durante la primera parte.

En el segundo tiempo, todo mejoró para Millonarios con los ingresos de Jader Valencia y de Radamel Falcao García. De hecho, por un centro de Jader, Falcao descontó rápidamente y luego, Valencia marcó el segundo tanto para igualar. David González quedó satisfecho e indicó la importancia y lo valioso que fue la unidad conseguida cuando perdían 0-2.

“ESTUVIMOS CERCA DE CONSEGUIR EL TRIUNFO”: DAVID GONZÁLEZ

Después de la igualdad a dos tantos, David González entró a la rueda de prensa en donde le consultaron por su análisis del partido., Afirmó que, “fue un buen inicio de primer tiempo, los primeros cuatro o cinco minutos, en la primera jugada nuestra teníamos una aproximación a portería bastante clara, la jugada del primer gol la defendimos mal, dejamos un jugador con mucha libertad en el lugar donde tenía que estar uno nuestro y ese gol nos golpeó y producto de ese golpe empezamos a perder el rumbo y después vino el segundo”.

Posteriormente, indicó que, con la derrota parcial, “se perdió el rumbo por completo, empezamos a tratar de sacar cosas del cajón que normalmente no las utilizamos, nos fuimos a posiciones que no ocupamos, a jugar de una manera que no teníamos planeada. En el segundo tiempo fue simplemente recomponer y hacer lo que normalmente hacemos y estuvimos cerca de conseguir el triunfo”.

Sin embargo, destacó la entrega y el punto con el que siguen en la parte alta y en el liderato por el punto invisible, “a pesar de todo lo que haya pasado en el primer tiempo hay que recocer ese esfuerzo en el segundo, esas ganas, ese orgullo y eso lo vamos a llevar hasta el final, y este punto va a terminar siendo muy valioso”.

DAVID MACKALISTER SILVA, CRÉDITOS A JUGADORES Y LA SUPLENCIA DE FALCAO

Sobre los jugadores que están en el departamento médico, indicó que aceleran con David Mackalister Silva y con Kevin Palacios para tenerlos muy pronto en las fechas finales de los cuadrangulares semifinales, “Mackalister Silva está desde un rato cerca, creo que va a poder estar y la lesión de Kevin Palacios terminó no siendo tan grave como se sospechó en un principio y estamos tratando de que pueda estar, de que mejore un poco, pero es posible”.

Los jugadores se entregaron en la cancha, especialmente en el segundo tiempo con el que lograron sellar un empate vital para las pretensiones del elenco albiazul en el grupo B. Explicó que los futbolistas han mejorado bastante, entendiendo todo lo que se está jugando ahora, “es muy poco el tiempo que llevamos, antes yo creo que la manera que estos muchachos han asimilado muchas cosas es de admirar y es normal que en momentos así aparezcan cosas distintas”.

Finalmente, indicó por qué se decantó por Falcao de suplente, dado que fue el que le cambió el partido a Millonarios, “si yo digo que Falcao se quedó afuera porque yo vi algo y quise arrancar con otro, me tendrían que tirar tomates, Falcao es nuestro jugador más importante y es titular pero después del partido con Nacional arrastró una fatiga, cansancio en su parte muscular y el hecho de que haya jugada 45 minutos ya era un riesgo, un riesgo que tuvimos que asumir por cómo iba el resultado.

Tenemos la plena confianza de que ahora hay un espacio podamos tenerlo ciento por ciento y pueda arrancar desde el principio, pero la razón por la que no estuvo de inicialista es totalmente para evitar un riesgo de lesión”.