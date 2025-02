David González habló de la dupla Falcao - Leo Castro: "no funcionó"

Millonarios cayó 0-1 ante Independiente Medellín en un partido disputado en el estadio El Campín de Bogotá. El equipo dirigido por David González no logró concretar sus opciones de ataque y sufrió una derrota que deja interrogantes sobre su rendimiento ofensivo.

Tras el encuentro, González analizó el desempeño de su equipo. Sobre la producción ofensiva, el técnico mencionó: "tres tiros a portería, nunca será positivo. Obviamente, el planteamiento del equipo rival condiciona. En el segundo tiempo fuimos más pacientes para intentar progresar. Hicimos ataques demasiado directos ante un equipo que cuando recupera el balón hace daño porque son físicos. Es algo que toca mejorar".

El entrenador también se refirió a la importancia de mantener la calma tras la derrota: "una derrota no puede hacer que yo pierda la cabeza. Hace diez días pensaba algo de un jugador, esto no puede cambiarlo. Iremos mejorando, pero me parece que no es el momento justo venir a decir que se necesita tal jugador o tal posición. Simplemente es tratar de encontrar las razones de no ser tan profundos".

Uno de los temas abordados fue la falta de sincronización entre Radamel Falcao García y Leonardo Castro en el ataque. Al respecto, González expresó: "es posible que sí y después de los resultados todavía se puede plantear la pregunta, pero si se hubiese ganado se estaría hablando del buen esquema. Dependemos de la estructura del rival que tuvo cinco atrás y sentimos que ese doble nueve podía hacer daño, pero no funcionó, aunque no es un error. El resultado condiciona todo".

Con este resultado, Millonarios suma una derrota que lo obliga a replantear su estrategia para los próximos encuentros. El equipo deberá trabajar en la generación de juego ofensivo y en la efectividad de sus delanteros para mejorar su desempeño en la liga.

