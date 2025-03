David González enciende las alarmas sobre su futuro en Millonarios

Si bien los resultados en la Liga Betplay han sido aceptables, con el equipo manteniéndose en la pelea por los puestos de clasificación, la falta de identidad futbolística y los problemas para imponer condiciones en los partidos han generado descontento.

Uno de los puntos más sensibles de su gestión ha sido la situación de Radamel Falcao García. La ausencia del delantero samario en la titular ha sido un tema recurrente de discusión entre los hinchas y la prensa. Aunque González ha justificado sus decisiones con base en razones tácticas y físicas, el hecho de que un jugador de la jerarquía de Falcao no tenga más protagonismo ha exacerbado las críticas.

La eliminación de la Copa Sudamericana en primera ronda fue un golpe duro. Millonarios, un equipo con ambiciones internacionales, quedó fuera a manos de Once Caldas en una serie que dejó más dudas que certezas. La hinchada no perdonó la falta de ideas y la incapacidad para resolver el cruce ante un rival que, en el papel, no parecía superior. Este revés intensificó los cuestionamientos sobre la dirección de González.

Frente a este panorama, el propio entrenador ha reconocido que su futuro está en evaluación. En recientes declaraciones, dejó entrever que en junio podría replantearse su continuidad en el club. "Voy a analizar si seguir aquí es lo mejor para todas las partes", mencionó en una rueda de prensa, dejando abierta la posibilidad de una salida antes de lo esperado.

Los próximos meses serán clave para definir el futuro de González en Millonarios. Si logra enderezar el rumbo y convencer con su idea de juego, podría disipar las dudas. Sin embargo, si el equipo sigue sin responder, su continuidad podría quedar seriamente comprometida.