David González envió recado a Gandolfi: “No hay que buscar disculpas”

Sin duda alguna, los espectadores que atendieron al Estadio Nemesio Camacho El Campín se quedaron con las ganas de presenciar un partido con goles y con emociones. Los 90 minutos estuvieron sumamente alejados a ese panorama que preveían. Millonarios y Atlético Nacional dividieron honores igualando sin anotaciones.

Hubo tiempo para la fricción en el terreno de juego por un choque de cabezas entre Camilo Cándido y Helibelton Palacios y también la hubo después de los 90 minutos cuando Javier Gandolfi inició la polémica en la rueda de prensa por el poco tiempo de entrenamiento, sumado a la gran cantidad de traslados que les tocó hacer.

Y es que, Atlético Nacional, uno de los dos candidatos de Colombia en la Copa Libertadores, tuvo que jugar ante Internacional de Porto Alegre en Brasil. Una dura caída de 3-0 que impactó fuertemente en el cuadro verdolaga, y que se hizo notar en el clásico del Fútbol Profesional Colombiano por la poca intensidad en el campo.

LA RESPUESTA DE DAVID GONZÁLEZ A JAVIER GANDOLFI

El primero en iniciar las polémicas fue Javier Gandolfi. El entrenador argentino no se quedó callado e hizo una denuncia pública después del empate sin goles en Bogotá. A Nacional le tocó sufrir la intensidad de los viajes, y esa fue la excusa que soltó el técnico ex Independiente del Valle.

Gandolfi inició con el siguiente relato, “pasamos una noche viajando después del partido (vs. Internacional), la realidad es que al día siguiente nos encontramos con un clima que no nos dio la posibilidad de entrenar mucho. Nos entregaron una cancha sintética donde también tuvimos problemas de plantar. Entonces, tratamos de cuidar al máximo. El 12 de abril fue el primer día que por ahí pudimos trabajar”.

Sumado a lo anterior, aseveró que, “hace una semana que estamos fuera de casa, hoy (13 de abril) cumplimos seis días de no regresar. Entonces, la parte física es importante, muy importante y hoy no la vi en el campo de juego. La verdad que lo hicimos de una manera casi perfecta. Después, el tema del descanso, voy a repetir, aparecen los viajes y las escalas. Eso que no se ve, pero que nosotros lo tenemos muy presente (…) Pasar una noche en un avión te puedo asegurar que no es lo mismo que estar en una cama”.

A David González le ha tocado bailar con la pesada también, y, pese a encontrar importantes victorias que lo tienen en la cima de la tabla de posiciones, ha remado contra la corriente por las grandes bajas a lo largo del primer semestre del 2025. Propuso un club muy joven y ese también es un problema.

De hecho, David González le respondió al entrenador de Nacional afirmando que, “Por más de que ellos viajen y que a lo mejor hayan tenido menos tiempo de recuperación de nosotros, son equipos que están acostumbrados para eso y que tienen la nómina para hacerlo. No hay que buscar disculpas en ningún momento. A nosotros ahora nos quedan tres días para ir a preparar otro partido contra otro rival importante (América de Cali) y ya está…

Así como ellos han tenido viajes, nosotros hemos tenido lesiones, se puede decir que es lo mismo. Aquí no se trata de sacar paraguas, ni paracaídas para ningún lado, hay que estar preparado y competir al máximo nivel en todo lo que salga”. La idea es clara, pues el balompié colombiano no da tiempo para descansos. La intensidad por los partidos cada tres días complica a Nacional y a Millonarios fecha tras fecha.