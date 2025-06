David González explotó tras eliminación de Millos: “Nos deja dudas y es de mal gusto”

Millonarios tenía la gran obligación de respetar la casa e ir hacia adelante con la necesidad de sacar un empate para poder celebrar la clasificación a la final. Los albiazules tenían todo a su favor con dos resultados que los podían dejar en la definición del título, pero Independiente Santa Fe fue el que se salió con la suya.

Desde los primeros minutos, el partido tuvo de todo con un trabajo táctico de Santa Fe que tomó a Millonarios por sorpresa. La presión alta dio sus frutos en el propio campo embajador que llevó a la pérdida de balón de Nicolás Arévalo y el centro de Harold Santiago Mosquera que capitalizó Hugo Rodallega.

Vea también: Fechas confirmadas para la final de la Liga entre Santa Fe y Medellín

Al principio, la jugada fue dudosa por un fuera de juego, pero el trazado de las líneas del VAR confirmó que el delantero de Santa Fe estaba en la misma línea del balón que habilitó finalmente. Luego, antes de los primeros 15 minutos, Ewil Murillo anotó el segundo que vino después de una presunta falta cuando Stiven Vega perdió en el forcejeo con Murillo en la medular.

Falcao García descontó con un golazo de tiro libre y en rueda de prensa posterior, explotó por su inconformismo por el arbitraje, no solo de este segundo clásico sino de partidos de la temporada pasada y actual. David González también dudó de aspectos en la cancha, empezando por las decisiones de Andrés Rojas y confrontó a un periodista que le preguntó por la gestión de Gustavo Serpa.

“TENGO MUCHAS DUDAS” DAVID GONZÁLEZ SOBRE EL ARBITRAJE

Durante la rueda de prensa de Millonarios, las emociones estaban muy caldeadas desde los primeros minutos con Falcao y David González cuestionando el arbitraje, “tengo muchas dudas en ese primer gol. No he podido entender, ojalá alguien me pueda explicar, por qué la línea está trazada por la mitad de la pelota. Ese gol nos pone en una situación difícil, y ya el segundo, que para mi gusto también es falta, nos lo pone muy hacia arriba. Luego viene la lesión de Daniel Ruiz. Fue un partido que nos pasó a nosotros de todo”.

Le puede interesar: [Vídeo] Falcao estalló tras el fracaso de Millonarios: "Que se jodan, nos robaron"

David González pidió perdón a la afición que estuvo presente en el Estadio El Campín y espera levantar cabeza para lo que viene el próximo semestre, “hay que hacernos cargo de lo que nos corresponde, fueron dos errores nuestros que nos pusieron el partido muy hacia arriba. Cuando se está jugando una clasificación a la final y vemos que el rival nos tira un balón a nuestra área, probablemente tengamos que estar un poco más prestos y tengamos que bajarle el ritmo al partido”.

CONFRONTACIÓN DE DAVID GONZÁLEZ A PERIODISTA

Las cosas se pusieron más calientes no solo por Falcao y sus declaraciones, sino por una pregunta que le hicieron a David González sobre la conformación del equipo y la gestión de Gustavo Serpa, “es una lástima que escojas esta rueda de prensa para hacerme esa pregunta, porque me pones en una situación muy maluca. Me parece de muy mal gusto. Cuando las cosas pasan, aprovechamos para caer a los que pensamos que somos culpables”.

Lea también: Carlos Antonio aclaró polémica en fuera de lugar en el 1-0 de Santa Fe ante Millonarios

Abonó el esfuerzo del plantel durante estos cuadrangulares, “lo que este equipo alcanzó a ilusionar al hincha fue algo bonito, empezamos a hablar de cumplirle el sueño al ‘Tigre’, nos montamos en ese bus”.

Retomó el tema de Gustavo Serpa, “si esto hubiera terminado con un final feliz, si hubiésemos salido campeones, no sé si también habrías traído la pregunta de qué bien el trabajo de Gustavo Serpa, de las divisiones menores, de todo lo que se logró levantar tras un semestre anterior tan difícil. No creo que lo hubieras preguntado, porque siempre esperamos a que pase lo malo para preguntar ese tipo de cosas”.