David González firmará polémico contrato con el América; revelan detalles
El entrenador antioqueño asumirá un gran desafío en el banquillo escarlata.
América de Cali vive momentos complicados en este segundo semestre del año, después de la eliminación ante Fluminense en Copa Sudamericana el equipo escarlata ha bajado notablemente su rendimiento y en la presente Liga BetPlay no levanta vuelo, ocupando actualmente la última posición del torneo con apenas 6 puntos de 24 posibles.
El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ decidió acabar con el proyecto deportivo de Diego Raimondi, quien llegó en junio pasado para reemplazar a Jorge el ‘Polilla’ da Silva, para darle paso al técnico colombiano David González, quien venía de salir de Millonarios ante una crisis de resultados en este segundo semestre del año.
Revelan detalles del contrato que firmará David González con el América de Cali
Luego de que el técnico interino del América de Cali, Álex Escobar, confirmara en rueda de prensa que David González será el nuevo DT del conjunto escarlata, los aficionados están a la espera del anuncio oficial y de más detalles de la incorporación del estratega antioqueño de 43 años.
Pues bien, de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, David González firmará hoy su contrato con el conjunto rojo de la ciudad de Cali, un vínculo que será por apenas 10 meses y que podría extenderse por un año más (hasta junio de 2027) si cumple ciertos objetivos en ese periodo de tiempo.
América pone presión a David González
La información revelada deja en evidencia la exigencia de las directivas americanas por obtener pronto buenos resultados, donde se prevé que por lo menos el técnico pueda terminar este semestre del año de manera decorosa, teniendo en cuenta que la clasificación a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se ve muy comprometida y que además González no podrá dirigir en la raya del banquillo por haber dirigido este mismo semestre a Millonarios.
Sin embargo, para el próximo torneo las directivas serían exigentes con David González, donde el entrenador se estaría jugando su puesto con ambiciones grandes que cumplir, donde se cree que una entrada a cuadrangulares sería lo mínimo para garantizar su continuidad, donde incluso una llegada a una final no sería descabellada sabiendo que como equipo grande del fútbol colombiano debe siempre aspirar a esas misiones.
