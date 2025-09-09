David González firmará polémico contrato con el América; revelan detalles

América de Cali vive momentos complicados en este segundo semestre del año, después de la eliminación ante Fluminense en Copa Sudamericana el equipo escarlata ha bajado notablemente su rendimiento y en la presente Liga BetPlay no levanta vuelo, ocupando actualmente la última posición del torneo con apenas 6 puntos de 24 posibles.

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ decidió acabar con el proyecto deportivo de Diego Raimondi, quien llegó en junio pasado para reemplazar a Jorge el ‘Polilla’ da Silva, para darle paso al técnico colombiano David González, quien venía de salir de Millonarios ante una crisis de resultados en este segundo semestre del año.

