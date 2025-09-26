Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 17:11
David González lo aprobó y América ya trabaja en la renovación de un futbolista
El entrenador antioqueño ha logrado revivir al equipo escarlata en la Liga BetPlay.
América de Cali viene de obtener su segundo triunfo consecutivo en la Liga BetPlay 2025-II (2-0 ante Deportivo Pasto), el equipo de los ‘Diablos Rojos’ ha resurgido en esta competencia luego de ubicarse por varias fechas en la última posición de la tabla.
El conjunto dirigido por el técnico David González ha mostrado una mejoría en su fútbol y se ha colocado en la pelea por entrar a la fase de los cuadrangulares, ocupando de momento la casilla 13 del torneo con 13 puntos, a 4 unidades del octavo en la tabla que es el Deportivo Cali.
América ya trabaja en la renovación de un prometedor futbolista
Uno de los jugadores que ha venido presentando alta regularidad con el América de Cali en este segundo semestre del año, es el pivote Josen Escobar, jugador nacido en Santa Marta hace 20 años que ha demostrado un buen fútbol y que también goza de una prometedora proyección hacia el futuro.
Conociendo de estas virtudes del mediocampista, las directivas del América de Cali han decidido trabajar desde ya en la renovación del contrato de Escobar, un vínculo que vence en diciembre del próximo año, así lo aseguró el periodista Mariano Olsen.
El @AmericadeCali gestiona la extensión del contrato del canterano JOSEN ESCOBAR (20) que finaliza en diciembre de 2027.— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 26, 2025
El mediocampista samario suma 18 partidos en el segundo semestre pic.twitter.com/fDQEbOBQsT
David González también le ha dado minutos a Josen desde su llegada al América
El entrenador antioqueño también se ha dado cuenta de las habilidades del futbolista samario y lo ha utilizado como titular en los partidos que lleva como director técnico del cuadro escarlata, recordando que Josen ya suma 11 participaciones en 12 juegos disputados hasta el momento en la presente Liga BetPlay.
Así las cosas, el América ya piensa en el futuro y quiere asegurar el talento de un joven que podría ser vendido más adelante, jugador que recordemos surgió en las categorías inferiores de la institución escarlata, conjunto que luego dejó por solo seis meses para probar experiencia en el balompié árabe y militar en el club Al-Ettifaq.
