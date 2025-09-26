David González lo aprobó y América ya trabaja en la renovación de un futbolista

América de Cali viene de obtener su segundo triunfo consecutivo en la Liga BetPlay 2025-II (2-0 ante Deportivo Pasto), el equipo de los ‘Diablos Rojos’ ha resurgido en esta competencia luego de ubicarse por varias fechas en la última posición de la tabla.

El conjunto dirigido por el técnico David González ha mostrado una mejoría en su fútbol y se ha colocado en la pelea por entrar a la fase de los cuadrangulares, ocupando de momento la casilla 13 del torneo con 13 puntos, a 4 unidades del octavo en la tabla que es el Deportivo Cali.

