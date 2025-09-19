David González no cierra la puerta a la clasificación: "Tenemos 10 partidos"

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II y América de Cali abre la jornada este viernes 19 de septiembre contra un Once Caldas desgastado que jugó el miércoles ante Independiente del Valle en Ecuador. Dos viajes y pocas horas para guardar reposo antes de afrontar este encuentro en condición de visitante en el Pascual Guerrero, un factor que los escarlatas deberán aprovechar.

Con siete unidades, al América de Cali le va quedando difícil sellar la clasificación, especialmente mirando que Santa Fe que va octavo tiene 16 puntos. Nueve de diferencia para David González que debe dar el golpe en los diez partidos que le quedan.

En la rueda de prensa previa del partido ante Once Caldas, David González habló sobre varios puntos, entre ellos, cómo se gestó su llegada a la institución escarlata, la confianza brindada por América pese a no poder dirigir, los objetivos en la clasificación y lo que no quiere repetir en su carrera como entrenador.

“TENEMOS DIEZ PARTIDOS, QUIERO GANARLOS TODOS”; DAVID GONZÁLEZ SOBRE LA CLASIFICACIÓN

América la tiene difícil, y, teniendo en cuenta que el umbral por lo general son 30 puntos, necesitarán por lo menos conseguir 23 unidades, es decir, ganar ocho de los diez partidos que les quedan. David González dejó claro que no bajarán los brazos, “tenemos diez partidos y quiero ganar los diez, es lo que vamos a intentar. Vamos a jugar contra cada rival y en cada ciudad como si estuviéramos en el Pascual para empezar a sumar. No me puedo quedar pensando que necesito más de 20 puntos, sabiendo que los más importantes son los tres puntos que vienen en cada partido”.

David González sabe el momento delicado en el que está el América, pero nada de eso le hizo tomar otra decisión diferente a tomar las riendas, “lo que hemos podido entender el proceso inmediatamente anterior con el profesor Raimondi es que se trabajaba muy bien, no hemos tenido queja alguna. Son situaciones que pasan. Desde que él (Raimondi) llegó tuvo partidos cada tres días, no pudo entrenar nada. Esto viene desde atrás, hay momentos en los que a los equipos los agarran picos de acondicionamiento. Nosotros venimos a hacernos cargos de lo bueno y de lo no tan bueno, depende de mí y de mi cuerpo técnico revertir las situaciones que pensamos se deben mejorar”.

El hecho de no poder dirigir desde la raya afirmó que agradece la confianza aun sabiendo este detalle cuando lo contrataron, “el hecho de que América se haya decidido por nosotros, teniendo ese condicionante, me llena de responsabilidad y de orgullo, de estar en un equipo grande en el que llegamos a tener esas condiciones. Eso es porque verdaderamente tenemos credibilidad. Es algo nuevo, no me había pasado. No me habían llegado ni siquiera a expulsar. Todos nos dimos cuenta lo que pasó con Luis Enrique esta semana, uno desde arriba logra ver cosas que en la raya es más difícil observarlas. En la raya está el componente de motivar a un jugador, de poder hablar con el cuarto, muchas cosas que desde arriba no se puede”.

LO QUE NO QUIERE REPETIR EN SU CARRERA

Una de las grandes preguntas que le hicieron fue la de si tenía algo por cambiar en su carrera como director técnico mirando sus anteriores experiencias. Sin duda alguna, lo que David González quiere evitar es volver a perder finales, pues, tiene el recuerdo de Medellín y Tolima. Además, estuvo a nada de meterse a una final con Millonarios.

No se arrepiente de nada de los procesos anteriores, pero sí dejó claro que, “lo único que no puedo repetir es llegar a otra final y perderla, tengo que ganarla”. Esa es la deuda pendiente que tiene David González en su experiencia como entrenador.