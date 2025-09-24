David González patea tablero en América; no incluyó a figura en convocatoria

América de Cali tendrá este miércoles 24 de septiembre el partido frente al Deportivo Pasto por la fecha 3 de la presente Liga BetPlay, compromiso de visitante que le fue aplazado y que estaba pendiente por disputarse, duelo importante para el conjunto escarlata en sus aspiraciones por ampliar sus chances de avanzar a los cuadrangulares.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de un triunfo tranquilizador por 2-1 ante Once Caldas, el cual le ayudó a quedar con 10 puntos en la tabla de posiciones, pero todavía ocupando la última casilla del campeonato, a 7 unidades del octavo del torneo.

