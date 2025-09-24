Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 15:57
David González patea tablero en América; no incluyó a figura en convocatoria
El equipo escarlata se alista para enfrentar a Deportivo Pasto por fecha pendiente de la Liga BetPlay.
América de Cali tendrá este miércoles 24 de septiembre el partido frente al Deportivo Pasto por la fecha 3 de la presente Liga BetPlay, compromiso de visitante que le fue aplazado y que estaba pendiente por disputarse, duelo importante para el conjunto escarlata en sus aspiraciones por ampliar sus chances de avanzar a los cuadrangulares.
El equipo dirigido por el técnico David González viene de un triunfo tranquilizador por 2-1 ante Once Caldas, el cual le ayudó a quedar con 10 puntos en la tabla de posiciones, pero todavía ocupando la última casilla del campeonato, a 7 unidades del octavo del torneo.
David González no incluyó a figura del América en la convocatoria ante Pasto
Para el compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Departamental Libertad de la ciudad de Pasto, el entrenador del conjunto escarlata ha decidido no incluir a Dylan Borrero en la lista de convocados, delantero que le costó al América 1.5 millones de dólares y que de momento solo ha logrado anotar un gol tras 12 partidos disputados en este semestre del año (8 por liga y 4 por copa).
El extremo de 23 años tampoco estuvo en la convocatoria del partido anterior frente a Once Caldas y según cuenta el periodista Leonel Cerrudo, su ausencia en el viaje a Pasto no obedece a lesiones sino a una decisión técnica por parte del entrenador David González, así que genera preocupación en los hinchas americanos el estado de Dylan Borrero.
Marcos Mina también quedó afuera de la convocatoria
El lateral izquierdo se unió a Borrero en la lista de jugadores que se quedaron en Cali y que entrenaron con normalidad en la cesión anterior, dos ausencias en una convocatoria en la que se destaca el regreso de Brayan Correa y Yojan Garcés, quien recordemos que no fue llamado a la Selección Colombia que disputará próximamente el Mundial Sub-20.
