David González podría ser nuevo técnico de un 'grande' de Liga Betplay

La etapa de David González como técnico de Millonarios llegó a su fin el pasado miércoles 20 de agosto, luego de la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en El Campín. Ahora, se habla sobre la posibilidad de que el DT tenga nuevo equipo.

La decisión tomada por la dirigencia de Millonarios se basó en el irregular semestre que tuvo; aun así, es posible que vuelva a dirigir en el fútbol colombiano pese a las limitaciones que esto implicaría hacerlo durante el semestre en curso.

¿Cuál sería el nuevo equipo de David González?

En el entorno vallecaucano se viene tocando que David González podría convertirse en nuevo técnico de América de Cali, teniendo en cuenta el mal momento que vive el equipo, y que la relación con el actual entrenador depende de un partido.

Descabellado, inicialmente, pues con base en el desempeño de González en Millonarios parecería difícil que un equipo que se denomina 'grande' se interese en él para que asuma la dirección técnica. Además, hay un inconveniente para que asuma el cargo.