David González podría ser nuevo técnico de un 'grande' de Liga Betplay
El entrenador antioqueño viene de ser destituido de Millonarios FC.
La etapa de David González como técnico de Millonarios llegó a su fin el pasado miércoles 20 de agosto, luego de la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en El Campín. Ahora, se habla sobre la posibilidad de que el DT tenga nuevo equipo.
La decisión tomada por la dirigencia de Millonarios se basó en el irregular semestre que tuvo; aun así, es posible que vuelva a dirigir en el fútbol colombiano pese a las limitaciones que esto implicaría hacerlo durante el semestre en curso.
¿Cuál sería el nuevo equipo de David González?
En el entorno vallecaucano se viene tocando que David González podría convertirse en nuevo técnico de América de Cali, teniendo en cuenta el mal momento que vive el equipo, y que la relación con el actual entrenador depende de un partido.
Descabellado, inicialmente, pues con base en el desempeño de González en Millonarios parecería difícil que un equipo que se denomina 'grande' se interese en él para que asuma la dirección técnica. Además, hay un inconveniente para que asuma el cargo.
¿Por qué David González no podría dirigir al América?
Teniendo en cuenta que el director técnico ya fue inscrito por Millonarios a inicio del segundo semestre, no podrá dirigir por lo que queda de temporada a otro equipo de Liga Betplay desde la línea técnica, sino que, en caso de firmar, tendría que hacerlo desde un palco con un encargado en el banquillo.
Ya para la temporada 2026 David González quedará libre para dirigir a cualquier equipo de Liga Betplay desde la línea técnica. De firmar con América, es posible que su contrato vaya al menos hasta junio del próximo año.
Las estadísticas de David González en Millonarios
En total, el antioqueño dirigió 34 partidos con Millonarios, logrando 14 victorias, nueve empates y once derrotas, para un rendimiento del 51 %. Sus principales tropiezos fueron la eliminación en Copa Sudamericana ante Once Caldas, la caída en cuadrangulares frente a Santa Fe y un flojo arranque en la Liga, con cinco derrotas en seis compromisos.
