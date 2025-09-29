David González pone en peligro futbolistas: referente jugó lesionado

América de Cali ha venido de menos a más desde que David González tomó el mando del equipo, logrando sacar del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y estando ahora muy cerca de quedarse con un cupo dentro de los ocho mejores equipos que clasifiquen a los cuadrangulares finales.

Sin embargo, sigue haciendo falta mejorar bastantes aspectos, pero por el momento la prioridad del estratega antioqueño es seguir sumando de a tres puntos, aunque en el marco de la fecha 13 la victoria se le escapó de las manos con un partido bastante polémico frente a Envigado en donde Rafael Carrascal, referente del club, erró un penal que le pudo cambiar la historia al encuentro, pero esta no fue la única situación preocupante, ya que también confesó que habría jugado con molestias físicas.

Le puede interesar: Revolcón en América: confirmaron primera salida en la administración

Rafael Carrascal confesó que no está bien físicamente

América auspició como local en la fecha 13 de la Liga BetPlay contra Envigado, un importante partido que pudo llegar a definir la zona del descenso, pero también que la 'mechita' pudiera acortar distancia con los equipos que se encuentran en zona de clasificación a los cuadrangulares.

David González no tuvo piedad de la 'cantera de héroes' y salió con lo mejor de lo mejor en su plantilla para quedarse con los tres puntos de la victoria en el Pascual Guerrero. Entre los elegidos en la convocatoria y el 11 titular se encontraba uno de los capitanes, Rafael Carrascal, mediocampista que regresó en la presente temporada a América, ha demostrado gran rendimiento y se ha vuelto a ganar el corazón de los hinchas, pero tanta continuidad dentro del terreno de juego le está cobrando factura, al punto en el que confesó que está jugando con problemas físicos.