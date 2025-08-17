Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 21:26
David González respondió si renuncia a Millonarios tras la derrota contra Tolima
El entrenador del cuadro 'albiazul' habló tras la caída 3-1 en Ibagué.
Millonarios acumuló otra derrota más en la presente Liga BetPlay, esta vez fue por 3-1 contra el Deportes Tolima por la fecha 7 del certamen local, un resultado doloroso para el equipo del técnico David González, que se fue arriba en el marcador, pero que sufrió la remontada en un partido en el que prácticamente jugó con un hombre menos tras la expulsión de Alex Castro al minuto 7.
El entrenador antioqueño sigue sin obtener triunfos en esta competencia y la paciencia de los hinchas se empieza a colmar, por eso, la primera pregunta en rueda de prensa fue saber si se le ha pasado por la mente renunciar a su cargo ante la crisis de resultados que vive el club.
David González y su respuesta a una posible renuncia en Millonarios
El estratega de 43 años dejó claro que no abandonará el banquillo, sugiriendo que este partido no se puede analizar como los anteriores por la expulsión sufrida en los primeros minutos, algo que complicó todo el trámite del compromiso.
“No se me ha pasado por la cabeza abandonar, la conexión que hay en este grupo no permite que nadie abandone, con la convicción de cada uno vamos a sacar esto adelante, en el momento en el que el futbol nos recompense un poquito más lo que estamos haciendo vamos a levantar”, dijo González.
“Hay muchos factores, hay un factor psicológico después de la expulsión, después de eso uno ve rivales por todos lados, huecos más grandes, allí por ese lugar teníamos jugadores nuevos que nunca habían jugado juntos, son cosas que se tienen que mejorar, defender el área un poco mejor, no es normal que teniendo una línea de cinco nos lleguen de esa manera”, añadió el DT.
Rueda de prensa de David González
El DT sigue confiado en qué saldrá campeón con este equipo
Recordando las palabras que el entrenador dijo unos días atrás, donde aseguró que saldrá campeón con esta nómina de Millonarios, la prensa cuestionó nuevamente esa afirmación tras la crisis de resultados que vive el club, que no gana después de cinco partidos disputadas.
“Si llega a pasar que quedamos eliminados ahí diré que me equivoqué al afirmar eso, pero hoy todavía sigo convencido de que voy a salir campeón, con el material humano que tenemos lo podemos conseguir”, aseguró David González.
Fuente
Antena 2