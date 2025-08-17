David González respondió si renuncia a Millonarios tras la derrota contra Tolima

David González y su respuesta a una posible renuncia en Millonarios

El estratega de 43 años dejó claro que no abandonará el banquillo, sugiriendo que este partido no se puede analizar como los anteriores por la expulsión sufrida en los primeros minutos, algo que complicó todo el trámite del compromiso.

“No se me ha pasado por la cabeza abandonar, la conexión que hay en este grupo no permite que nadie abandone, con la convicción de cada uno vamos a sacar esto adelante, en el momento en el que el futbol nos recompense un poquito más lo que estamos haciendo vamos a levantar”, dijo González.

“Hay muchos factores, hay un factor psicológico después de la expulsión, después de eso uno ve rivales por todos lados, huecos más grandes, allí por ese lugar teníamos jugadores nuevos que nunca habían jugado juntos, son cosas que se tienen que mejorar, defender el área un poco mejor, no es normal que teniendo una línea de cinco nos lleguen de esa manera”, añadió el DT.