David González se destapó tras llegar a América: “La hinchada lo exige”

América de Cali no vive el mejor momento en el segundo semestre. Aunque firmó un buen primer tramo del 2025 clasificándose para los cuadrangulares con el punto invisible, poco pudo hacer en las fases finales para revalidad su posición en la tabla. Salió Jorge Da Silva y llegó Gabriel Raimondi, una apuesta de Marcela Gómez, presidenta del club.

Vea también: Ancelotti no se guardó nada y señaló culpables de la derrota de Brasil ante Bolivia

El argentino nunca pudo dar la talla y tras sus primeros ocho partidos con la institución, dio un paso al costado. Como reemplazo, depositaron la confianza en David González que ya había iniciado el semestre con Millonarios. González tendrá que trabajar junto con Alex Escobar para poder enderezar el camino y volver a los cuadrangulares para pelear por el título.

Con la firma de David González, el antioqueño no podrá dirigir durante este semestre en la raya. Se encargará de los entrenamientos y estará en palco comunicándose con Alex Escobar, pero quien estará al frente del banquillo será Escobar.

David González dio sus primeras palabras como nuevo entrenador de América de Cali asegurando que necesita estar a la altura de la institución para llevar al club al lugar que se merece. Sin embargo, esta nueva experiencia ya arrancó con varias críticas por la imposibilidad de dirigir y por los últimos resultados con Millonarios.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE DAVID GONZÁLEZ COMO ENTRENADOR DE AMÉRICA DE CALI

En las redes oficiales del América de Cali, David González dio sus primeras impresiones tras su llegada. Afirmó que luce orgulloso los colores escarlatas del club, “poder llevar este escudo en el pecho es un orgullo a devolver a este equipo al lugar en el que siempre tiene que estar y donde los hinchas lo tienen que ver siempre”.

Ya conoce el Pascual Guerrero y Cascajal, sede de entrenamiento del América de Cali, “yo había tenido la oportunidad de estar aquí hace 15, 20 años con una selección juvenil. Un muy buen centro de alto rendimiento. Las canchas están en un estado óptimo”.

Le puede interesar: El dato que confirma a James como uno de los más grandes en eliminatorias

Finalmente, se dirigió a una de las aficiones más exigentes de Colombia como lo es la del América de Cali. Si no triunfa en el primer partido, seguramente arrancará entre ojos de la hinchada en esta nueva experiencia junto con un equipo enorme del país.

“Llegar a este equipo significa llegar a pelear campeonatos. La hinchada lo exige, el equipo lo exige, la ciudad lo exige y nosotros tenemos que estar a la altura. Simplemente con trabajo, dedicación, humildad y mucho amor por lo que hacemos vamos a llevar a este equipo a un muy buen rumbo. Estoy muy contento y orgulloso de poder llegar a la pasión de un pueblo”, sentenció el entrenador antioqueño.

¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE DAVID GONZÁLEZ CON AMÉRICA DE CALI?

Con su llegada al América, David González no podrá estar desde la raya dirigiendo al cuadro escarlata por su inicio de semestre con Millonarios. En ese sentido, estará desde los palcos dialogando con Alex Escobar quien fungirá como el entrenador en el banquillo.

Lea también: Dos jugadores de Selección Colombia en problemas; sin estadio toda la temporada

A David González le tocará esperar hasta que finalice la temporada para, con sus fichajes en el principio del 2026, tomar las riendas y dirigir desde la raya el primer semestre del siguiente año.

Desde las tribunas, su primer partido con América de Cali será ante Fortaleza CEIF en la ciudad de Bogotá. Su estreno en el Pascual será frente a Once Caldas el viernes 19 de septiembre. Pero, su debut en el banquillo oficialmente será en el 2026.