David González sobre los técnicos en Colombia: "ojalá dirijan sin pensar que los van a echar"

Deportivo Independiente Medellín sufrió una dura derrota en la noche del miércoles 24 de agosto al caer en condición de local 0-2 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

A pesar de haber ganado el pasado fin de semana en la Liga BetPlay, la afición del conjunto 'poderoso' no está totalmente convencida del rendimiento del equipo y por momentos reprueba la gestión del director técnico David González.

Después del duelo con Millonarios, al estratega se consultó sobre si en algún momento de su corto tiempo al frente de Medellín se ha sentido en riesgo. Al respecto, González hizo una reflexión sobre la realidad de los técnico en Colombia.

"Yo no me siento seguro en el puesto ni en el primer día. Eso es lo que hace que todos los días me pare a trabajar para que mi equipo mejore. Cuando jugaba decía que ojalá los técnicos dirigieran sin estar pensando en que los va a echar o sin tener la preocupación de que los van a echar, sin cuidar un trabajo sin estar necesitando el trabajo para mandar a los hijos al colegio, eso es lo que hace que se traicionen la ideas y se termine jugando a lo que yo no quiero jugar. Por este lado no va a pasar así y espero que las cosas mejoren".

Por otro lado, David González se refirió al trabajo defensivo de su equipo y a su negativa de ser un técnico "defensivo" para no traicionar su estilo.

"La defensa es lo que más se ha trabajo. En el partido con Santa Fe se felicitó a la defensa por el trabajo que hicieron. Uno quisiera sacar el arco en cero en todos lo partidos. Es una tarea muy complicada. A no ser que nos convirtiéramos en un equipo muy defensivo, pero no es mi estilo. Si permitiera que mi equipo jugara así tendría que irme".