David González sorprende: motivo que pone a celebrar a Millonarios

​Para nadie es un secreto que David González no ha tenido el mejor inicio de año con Millonarios, pues los resultados del club en Liga Betplay no han sido positivos, así como los resultados a nivel internacional, pues vale la pena mencionar que el 'embajador' quedó eliminado de este torneo tras perder ante Once Caldas en fase previa.

Pese a esto, el mandamás lidera un ranking más que interesante en el fútbol colombiano pues el exportero es el técnico con más triunfos en Colombia desde el 2024, esto tras su gran proceso con el Deportes Tolima, en donde consiguió llegar hasta la final de la competencia.

Del mismo modo, el segundo lugar de la tabla lo ocupa Rafael Dudamel quien consiguió ser campeón con el Atlético Bucaramanga al vencer a Santa Fe desde el punto penal en El Campín.