David González tiró ‘vainazo’ a Ruiz: “Si metíamos ese penal…”

Después de un primer semestre bueno de Millonarios, todo se vino abajo en la segunda mitad del año. Los ‘embajadores’ no han podido sumar una victoria a lo largo de las seis fechas que han disputado y el ciclo acabó con la derrota contra Unión Magdalena como también terminó la gestión de David González en el banquillo.

El Campín fue un campo hostil hasta para el mismo Millonarios por las protestas airadas de los aficionados que, insólitamente, lanzaron zapatos por Norte demostrando el desagrado con los directivos.

En la rueda de prensa, David González confirmó la decisión que tomaron los directivos cuando acabó el compromiso, “es una situación compleja y lo que se vivió hoy en el estadio es difícil, no es el espectáculo que la gente debe venir a ver. Decisiones en caliente me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero he sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible”.

La declaración de David González sobre Daniel Ruiz

Una de las razones que puede confirmar el bajón de Millonarios pasa por las salidas de referentes de la institución como Radamel Falcao García, Daniel Cataño y Daniel Ruiz quien salió a Europa firmando con el CSKA de Moscú.

En el primer partido del semestre, los albiazules se vieron las caras con La Equidad en un encuentro donde se notó la dificultad para crear opciones y goles. Daniel Ruiz movió los hilos y tuvo la oportunidad en un penal.

Infortunadamente, falló la pena máxima y La Equidad marcó sobre el final el único gol. David González en su salida tiró un vainazo a Ruiz, recordando ese fallo.

“El entrenador es el que el que tiene que conseguir los resultados. Ahora comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que, si en el primer partido contra La Equidad hubiéramos hecho el penalti y hubiéramos ganado, estoy convencidísimo de que el estadio hubiera sido otro”, explicó el antioqueño en su salida.

LA SITUACIÓN INSOSTENIBLE DE DAVID GONZÁLEZ

A partir de ese momento en el que Daniel Ruiz falló la pena máxima, todo se le vino abajo a Millonarios. Los 'Embajadores' sufrieron para volver al juego y perdieron ante La Equidad. Sin embargo, eso solo fue el arranque de una mala racha de resultados que no se ha podido curar hasta la fecha.

Millonarios perdió la oportunidad de volver a ser protagonista en el torneo con una estadística de cinco derrotas y un empate. No han sumado victorias y se complican en la obligación de estar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Esta situación acabó con David González.

Ahora Millonarios deberá definir al reemplazo del entrenador antioqueño para tomar las riendas e intentar mejorar lo hecho en este arranque que ya empieza a lucir difícil de solventar. Una victoria en la próxima fecha ante Junior sería vital para iniciar el renacer de la institución que no se armó bien para pelear el torneo ni pudo reemplazar a sus mejores fichas que abandonaron al club.