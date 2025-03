David González y la gran sorpresa que se llevó tras victoria de Millos sobre Alianza

David González lamentó la lesión de Leo Castro, pero destacó nuevamente la cantera de Millonarios

El entrenador del cuadro ‘albiazul’ habló en rueda de prensa posterior al duelo disputado en El Campín y destacó otra vez la actuación del joven atacante y canterano Luis Marimón, quien venía de anotar en el clásico ante Santa Fe y nuevamente se reportó en el arco contrario.

“He hablado en repetidas ocasiones de la calidad de los delanteros que tenemos. No me quedé solamente con Falcao, Castro o Giordana, sino que incluía a Luis Marimón. Desde que llegué, me sorprendió mucho. Tiene una potencia increíble y un gran arranque en los primeros 10 o 15 metros. Tira diagonales y da línea de pase todo el tiempo. Además, sin balón presiona y sostiene”, dijo González.

“Hay muchos jóvenes. El trabajo en la cantera se viene haciendo muy bien y lleva varios años produciendo jugadores de calibre. Hay que estar orgullosos del trabajo de Millonarios en sus divisiones inferiores. Esperamos que el fútbol les pueda dar la oportunidad de aportarle al deporte colombiano”, añadió el estratega.

Le puede interesar: James sufre en su regreso a León: Berizzo tomó dura decisión con el colombiano

De igual manera, el entrenador aseguró que las lesiones en los jugadores se pueden presentar y por eso es fundamental trabajar con toda la plantilla de jugadores, saber que todos son importantes porque en algún momento pueden tener un papel protagónico y necesitan estar a buen nivel.

“Definitivamente, cuando se ganan dos partidos al hilo haciendo cosas que se entrenan y se piden durante la semana, es bueno. No vale decir que encontramos un once titular porque tenemos una plantilla de casi 30 jugadores y todos tienen que estar a la par, aumentando su nivel en cada entrenamiento. Vemos hoy lo que acaba de pasar con Leonardo Castro y las lesiones de Mackalister Silva, Daniel Cataño, Juan Pablo Vargas, Santiago Giordana y Falcao García. Esto puede ocurrir y es importante que todos estemos comprometidos”, concluyó el DT.