David Ospina prende las alarmas en Nacional: "no he podido"

David Ospina no vive su mejor momento en el fútbol colombiano, pues el experimentado portero ha contado con un regreso a Atlético Nacional lleno de lesiones y de goles, pese a esto el portero busca de la mano de Efraín Juárez darle un revés a la situación y terminar el año de la mejor forma con el cuadro Verdolaga.

El mismo guardameta generó preocupación al reconocer que no ha podido recuperarse de sus lesiones como le gustaría, pero reconoció la importancia de trabajar para mejorar.

"Lamentablemente, no he podido regresar del todo hasta el momento, porque he tenido algunas lesiones y no he podido disfrutar como se debe. Sin embargo, nos estamos preparando para eso y el equipo está haciendo las cosas muy bien", comentó el jugador tras su último partido disputado con Nacional por Copa Betplay.

Además, el portero reconoció su sueño de volver a Atlético Nacional como parte de ADN Verdolaga, programa de entrevistas del club paisa.

"Nacional siempre había estado en esa ilusión, en ese sueño de volver y terminar el poco tiempo que estuve, desde el 2005 hasta el 2008. Digamos que siempre estuvo en mi corazón y en ese pensamiento de regresar algún día", mencionó el portero.

Del mismo modo, Ospina destacó la necesidad de obtener un título con Nacional como parte fundamental de su carrera.

"Ahora lo más próximo que quisiera, sería un título con Atlético Nacional. Creo que eso sería muy bonito y seguir viviendo el momento, el día a día y ya esperaremos qué puede venir por añadidura".

Finalmente, el portero con pasado en Europa dejó un mensaje para los jóvenes que esperan llegar a ser futbolistas.

"Sigan aprovechando cada oportunidad y prepárense con mucha disciplina y esfuerzo. Este camino no es fácil, pero se vuelve aún más difícil si no se tiene decisión, disciplina y ganas de venir a entrenar y aprender cada día. Deben entregarse al 100% siempre y aprovechar cada momento, ya que las oportunidades llegan, y si no estamos preparados, se desvanecen. Por eso, hay que estar siempre listos para cuando llegue ese momento", concluyó.