David Ospina ya tendría fecha de debut confirmada con Atlético Nacional

La Liga BetPlay 2024-II está a la vuelta de la esquina y Atlético Nacional espera volver a ser protagonista desde las primeras fechas para poder luchar por el título. En el primer tramo del año, los verdolagas no pudieron clasificar a los cuadrangulares, eliminados de manera anticipada con muchos altibajos con Jhon Jairo Bodmer y con Pablo Repetto que llegó posteriormente.

Sin embargo, en este segundo semestre, Atlético Nacional ilusiona bastante a sus hinchas con ocho fichajes de mucho bagaje y con jugadores de Selección Colombia. Edwin Cardona, David Ospina, Jorman Campuzano y William Tesillo. Sumado a ellos que han vestido la camiseta ‘Tricolor’, llegaron Andrés Sarmiento, Juan Manuel Zapata, Dairon Asprilla y Kevin Viveros.

Justamente, la principal duda que tiene Atlético Nacional para este segundo semestre es en qué fecha y contra qué rival podrá debutar David Ospina, uno de los flamantes fichajes, dado que todavía se mantiene dentro de la Selección Colombia que actúa en la Copa América a escasos días de afrontar la final de la competencia ante Argentina.

La competencia dentro de la portería de Atlético Nacional será entre Harlen Castillo y David Ospina. No obstante, la contratación del ex arquero del Arsenal indica que será el titular para este segundo semestre relegando a ‘Chipi Chipi’. El problema para Pablo Repetto radica en que, para el debut ante Alianza FC, pactado para el 17 de julio, sería difícil que Ospina pueda atajar suceda lo que suceda en Copa América.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE DAVID OSPINA CON ATLÉTICO NACIONAL?

En el programa La Tertulia Verdolaga, tocaron el tema sobre el debut de David Ospina en el arco de Atlético Nacional con varios aspectos a revisar que pueden acercar su estreno en la Liga BetPlay 2024-II. El calendario no es favorable para el guardameta, dado que por Copa América ya se sabe que no estará contra Alianza y difícilmente con América de Cali en el clásico de la segunda fecha.

Sumado a esto, el periodista, Juan David Londoño afirmó, “David Ospina no ha tenido vacaciones. Él terminó con Al Nassr y de una viajó a Barranquilla con la Selección, y de una a Estados Unidos para los amistosos y Copa América. Yo no descarto que a Ospina le den por lo menos una o dos semanas de vacaciones para que descanse y que ya después retome el ritmo. Se podría demorar. Ojalá la capacidad física le dé para decir que arrancamos de una y si hay que jugar mañana, jugamos mañana. No lo descarto”.

Así las cosas, su debut se puede estar demorando más de lo que se esperaba. La evolución de la Copa América y la Selección Colombia haría que David Ospina esté apto para jugar en la cuarta o quinta fecha más o menos. Se perdería los dos clásicos ante América y el aplazado de la sexta jornada contra Millonarios el 24 de julio.