Dayro enciende la polémica en Once Caldas: "Está pidiendo plata por eso..."

Dayro Moreno llegó a 221 goles en el fútbol colombiano y está cerca de convertirse en el máximo anotador de la historia del FPC. El nacido en Chicoral, Tolima tiene muy cerca el registro de Sergio Galván Rey que anotó 224 dianas.

Con el récord cerca de cumplirse, el futbolista cafetero ha empezado a ser buscado por varios medios para mostrar detalles de como ha logrado igualar la marca del argentino. El tolimense ha sido el as bajo la manga para Once Caldas en los últimos torneos.

Tras sus últimas campañas, desde el entorno de la prensa de Manizales se ha revelado que el goleador ha empezado a poner una llamativa condición para conceder entrevistas a los medios. La información fue revelada por el 'Diario La Patria' y replicada por Carlos Antonio Vélez en su espacio 'Palabras Mayores' de Antena 2

Lea también: Dayro no baja el ritmo: a cuántos goles quedó de Galván Rey

Según la versión del medio de la capital caldense, el futbolista en compañía de su representante habría optado por empezar a cobrar para dar entrevistas. La razón sería su cercanía con el récord goleador y el impacto de su nombre en la actualidad.

Para los medios locales, la situación no ha pasado desapercibida ante el impacto que tiene el goleador, no solo en Once Caldas sino en todo el FPC. La situación ha sido criticada por el entorno periodístico que considera la petición como una exageración.

Hasta el momento, Dayro no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la versión que lo deja muy mal parado. El delantero es la figura más relevante del Once Caldas y se espera conocer su declaración al respecto.

Le puede interesar: Ranking FIFA: ¿En qué posición quedó Colombia tras la más reciente actualización?