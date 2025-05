Dayro Moreno le hizo una petición especial a Falcao para la Liga Betplay

Sin duda Dayro Moreno y Falcao hacen parte de la historia del fútbol colombiano, pero parece que el delantero del Once Caldas tiene clara la importancia de tener a 'El Tigre' en la liga nacional.

En una entrevista en DSports, Dayro inició diciendo que tuvo la oportunidad "de conversar con él cuando vino a Manizales con Millonarios. Eso es lindo en el fútbol porque somos amigos”.

“Nosotros hablamos y yo le dije: ‘Falca, papi, acá hay una competencia sana’ y él me dijo: ‘Dayro, hay que pelear’. Eso es lindo, es una competencia sana”, añadió Moreno.

Vea también: Edwin Cardona salió en defensa de Falcao por su presente en Millonarios

Pero no suficiente con eso, Dayro aclaró que le hizo una petición especial al histórico goleador de la selección Colombia: "Le dije que no se fuera para que siguiera esa motivación. Es una competencia que le hace bien al fútbol colombiano. Eso me hace bien para entrenar cada día mejor y hacer las cosas bien”.

Esto haciendo referencia a los rumores al respecto de que Falcao se iría de Millonarios antes de lo imaginado.

Falcao en este primer semestre ha podido brillar poco tras una lesión que lo mantuvo más de dos meses por fuera de las canchas,

Le puede interesar: Falcao recibe otra mala noticia: afectaría su regreso a Millonarios

El contrato de este delantero con Millonarios está pactado hasta mitad de este 2025, pero no se habla nada todavía de una posible extensión.

Otras noticias