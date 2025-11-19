Dayro Moreno ya tiene equipo para 2026: "Acordó verbalmente"

Dayro Moreno ya tiene definido su futuro para 2026. El delantero continuará vistiendo la camiseta de Once Caldas, luego de llegar a un acuerdo verbal para renovar su contrato hasta diciembre del próximo año.

La información fue confirmada por el periodista Felipe Sierra, quien publicó en su cuenta de X que el atacante de 40 años seguirá un año más en el club. Con este acuerdo, Dayro firmará su cuarta temporada consecutiva desde su regreso en 2023.

Dayro es una de las grandes figuras en la historia reciente del equipo manizaleño. Además de este ciclo actual, ya había tenido tres etapas anteriores con el club: 2003-2007, 2010-2012 y 2020, rachas en las que dejó goles, títulos y se convirtió en ídolo de la afición.

A sus 40 años, el tolimense es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos (370) y también el artillero histórico del fútbol profesional colombiano (252). Ahora, su próximo objetivo está en casa: convertirse en el máximo goleador de la historia del Once Caldas.