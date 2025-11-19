Actualizado:
Dayro Moreno ya tiene equipo para 2026: "Acordó verbalmente"
El delantero tolimense es el goleador de la Copa Sudamericana 2025.
Dayro Moreno ya tiene definido su futuro para 2026. El delantero continuará vistiendo la camiseta de Once Caldas, luego de llegar a un acuerdo verbal para renovar su contrato hasta diciembre del próximo año.
La información fue confirmada por el periodista Felipe Sierra, quien publicó en su cuenta de X que el atacante de 40 años seguirá un año más en el club. Con este acuerdo, Dayro firmará su cuarta temporada consecutiva desde su regreso en 2023.
Dayro es una de las grandes figuras en la historia reciente del equipo manizaleño. Además de este ciclo actual, ya había tenido tres etapas anteriores con el club: 2003-2007, 2010-2012 y 2020, rachas en las que dejó goles, títulos y se convirtió en ídolo de la afición.
A sus 40 años, el tolimense es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos (370) y también el artillero histórico del fútbol profesional colombiano (252). Ahora, su próximo objetivo está en casa: convertirse en el máximo goleador de la historia del Once Caldas.
Máximos goleadores de Once Caldas
Actualmente suma 166 goles con el club blanco y está a solo cinco tantos de alcanzar a Sergio Alejandro Galván Rey, histórico referente y máximo anotador del equipo.
La renovación llega después de una temporada destacada para Dayro, quien además fue el goleador de la Copa Sudamericana con diez anotaciones, demostrando vigencia y liderazgo en el plano internacional.
Para Once Caldas, retener a su figura es un golpe de confianza de cara a la próxima campaña, en la que esperan fortalecer el proyecto deportivo con Dayro como eje ofensivo.
El acuerdo verbal deberá oficializarse en los próximos días, pero todo está encaminado para que Dayro Moreno siga siendo el referente goleador del Once Caldas en 2026.
