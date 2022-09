Dayro no se preocupa por la multa de la Dimayor: "estaba en mi cumpleaños, que la pague el club"

Al ser consultado sobre el castigo, Dayro no le dio importancia y en tono jocoso aseguró que lo hizo por la emoción del momento, además manifestó que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y del presidente del club.

"Es una cosa de momento, la emoción lo lleva a uno a eso, a parte estaba en mi cumpleaños, en la última jugada del partido y fue el gol del triunfo con un rival complicado. De la multa no me preocupo, que la pague el club. Eso hace parte del fútbol. El presidente me dice que tranquilo, que eso hace parte del fútbol y que no lo vuelva a hacer".

Por otro lado, Moreno anticipó lo que será el encuentro contra Once Caldas, al cual consideró un rival directo por los puestos de clasificación.

"Va a ser un partido muy difícil. El Once Caldas está peleando por estar en las finales. Sabemos que es un rival que juega bien a la pelota, con jugadores de mucha experiencia y con un cuerpo técnico que sabe muy bien de los esquemas. Va a ser un partido de dos equipos que proponen buen fútbol, la ventaja de estar de locales y con nuestra hinchada. Salir desde el primer minuto a apretarlos y hacer sentir la localía".

Finalmente, Dayro dejó claro sus planes con Bucaramanga y los objetivos para el equipo.

"En lo personal estoy con la ilusión de quedar campeón con Bucaramanga, pelear el botín de oro y seguir haciendo historia en el fútbol colombiano. Además queremos clasificar a un torneo internacional".