De Amores soltó polémica tras dejar Peñarol y llegar a Millos: “precipitaron mi salida”

De Amores habló de su salida de Peñarol

El arquero que ganó la liga colombiana con el Deportivo Cali en diciembre de 2021 volverá al fútbol cafetero para vestir la camiseta de Millonarios, club que aprovechó la decisión de Peñarol de no tenerlo más en cuenta.

Así lo dio a conocer el propio Guillermo de Amores antes de viajar a Bogotá este viernes 11 de julio, mencionando a un medio uruguayo que “algunas situaciones precipitaron su salida” pese a estar muy contento en Peñarol.

“Hubo algunas situaciones que precipitaron mi salida. Siempre dije que estaba muy feliz en el club, disfrutaba mucho, me sentía muy bien con los compañeros. Pero bueno, las situaciones deportivas dieron que estaba la posibilidad de salir y se planteó así. Me llegó esta oportunidad. Yo no la fui a buscar, me llegó, me apareció y será un lindo desafío”, explicó de Amores en diálogo con ‘El Espectador Uruguay’.