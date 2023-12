De no creer: El árbitro de la final entre DIM y Junior está denunciado en la Fiscalía

En las últimas horas, se dio a conocer que el árbitro encargado en pitar la final de la Liga Betplay entre Junior e Independiente Medellín es Nicolás Gallo, a quien le sacaron nuevamente a flote la denuncia que tiene ante la Fiscalía.

Como si se tratara de algo para no creer, este juez impartirá justicia en un partido demasiado importante para estos equipos, por lo que desde ya se desató la polémica tras la revelación de que está denunciado y por corrupción.

Gallo tiene un proceso con la Fiscalía General de la Nación después de que fuera denunciado por el que también fue árbitro, Harold Perilla.

En su momento, este exárbitro le reveló a la revista Semana cuál fue el motivo que lo llevó a iniciar un proceso legal en contra de Nicolás: "A mí me sacaron de Fifa cuando estaba ocupando el segundo lugar y le entregaron mi escarapela al señor Gallo, que todo el mundo conoce su nivel arbitral y que estaba en el puesto 16, que tenía como 9 o 10 fechas de sanción, entonces esto es un claro tráfico de influencias".

"El caso de Gallo es personal. Cuando me quitaron la escarapela se la dieron él y me dediqué a hacerle una investigación y me di cuenta de que estaba sancionado, que tenía malas notas, y no tenían por qué quitarme la escarapela internacional", fue lo que conluyó el denunciante, por lo que queda claro que es alguien de quien todavía hay muchas dudas.

Con todo este panorama claro, parece que desde la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, no hay preocupación por lo que pueda pasar con este árbitro, por eso será la cabeza encarga de arbitrar la gran final que está programada para la noche de este miércoles 13 de diciembre.