De no creer: El jugador por quien se armó la polémica con Dudamel, no pasó las pruebas médicas

Las últimas horas han estado llenas de tensión para el Deportivo Cali, un equipo que al parecer se quedará sin técnico y además, enfrenta ahora otro problema porque el jugador al que querían vincular en su nómina, no pasó las pruebas médicas.

Según varios periodistas caleños, el futbolista Ítalo Cortés Montaño no puedo vincularse al club 'azucarero' porque sus condiciones médicas no son aptas para los ideales del equipo, por lo que Deportivo Cali tendrá que buscarse un nuevo refuerzo y también un nuevo técnico.

Aparentemente, una de las razones por las que los caleños habían decidido que Rafael Dudamel no siguiera dirigiendo el equipo, era por las declaraciones que dio sobre la llegada de Cortés al equipo en donde enfatizaba que: "No conozco a Ítalo, no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir las condiciones del futbolista, porque no lo conozco".

Al parecer, una de las razones por las que el jugador de 23 años no habría pasado sus exámenes es porque tiene sobrepeso, mismo hecho que lo habría apartado de la posibilidad de estar en el Atlético Bucaramanga al lado de otro delantero importante como Dayro Moreno.

Por ahora el Deportivo Cali se queda sin el jugador que habría causado el disgusto entre los dirigentes y el técnico Rafael Dudamel, quien también estaría fuera del cuadro 'azucarero' tras sus declaraciones dadas este jueves por la decisión de los administrativos de vincular al futbolista sin su consentimiento.