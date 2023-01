Debut sin brillo de Juanfer: baja calificación y dudas en Junior de Reyes

El debut de Juan Fernando Quintero en la Liga Betplay dejó más dudas que certezas. El volante del Junior de Barranquilla arribo al conjunto tiburón como la gran figura del mercado de fichajes para el arranque del FPC en 2023.

Después de toda la expectativa generada por el regreso del volante al torneo local, varias situaciones estaban pendientes por ver. El mediocampista estuvo presente ante Independiente Medellín en lo que fue el primer partido de los dirigidos por Arturo Reyes en el Metropolitano.

El resultado del onceno rojiblanco en el duelo ante los poderosos fue un empate. El 1-1 fue casi anecdótico ante la gran asistencia al estadio de la capital atlanticense para ver a Quintero. La promesa fue más que la realidad.

'JuanFer' recibió una valoración de 6.9 en su primer duelo con la casaca de los barranquilleros. Un par de jugadas y toques de calidad levantaron a la afición juniorista, pero su impacto fue poco en lo que necesitaba el equipo costeño para marcar la diferencia.

El ex River se vio perdido en la zona de generación y no pudo conectar con el ataque del cuadro local. Quintero lo intentó, pero es evidente que aún le falta trabajo para adaptarse a la dinámica del equipo de Reyes.

Lo cierto es que en Barranquilla, las alarmas empiezan a sonar. Arturo Reyes y su estilo de juego no convencen a la afición del onceno atlanticense. Junior es un equipo que no da espera y si los resultados no llegan, las puertas de salida empezarán hacerse visibles.

Por ahora, Junior tendrá que pensar en recuperar los dos puntos perdidos en casa. El siguiente encuentro del Junior será ante Bucaramanga en la tercera fecha de la Liga Betplay.