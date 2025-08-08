Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 09:54
Decisión de Dimayor afecta a América en la Liga BetPlay ¿Molestia?
El equipo 'escarlata' tendrá una apretada agenda.
América de Cali se acerca a un momento crucial del segundo semestre de 2025, teniendo en cuenta que además de competir en la Liga BetPlay y en la Copa BetPlay, disputará los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.
El cuadro 'escarlata' tendrá un importante desafío a nivel internacional, ya que se medirá en serie de ida y vuelta con el histórico Fluminense de Brasil, que llega al certamen, después de haber alcanzado la ronda semifinal de la Copa Mundial de Clues.
Decisión de Dimayor afectó a América
A pesar de que la prioridad de América está en lo que será la Copa Sudamericana, el conjunto 'escarlata' no pretende descuidar la competencia en la Liga BetPlay.
Sin embargo, un cambio en la programación realizado por la Dimayor apretó considerablemente el calendario de los vallecaucanos.
Y es que América jugará cuatro partidos en los próximos 11 días, partiendo desde el 9 y terminando el 19 de agosto.
La principal molestia en el conjunto 'escarlata' está en el cambio de fecha que sufrió el duelo contra Deportivo Pereira por la fecha 7 de la Liga BetPlay.
El encuentro estaba anunciado inicialmente para el domingo 17 de agosto, pero por la realización de las fiestas de la cosecha en la capital del departamento de Risaralda, el compromiso fue reprogramado para el jueves 14 del mismo mes.
De esta manera, América jugará el 12 de agosto contra Fluminense por Copa Sudamericana y dos días después se medirá con Pereira por la Liga BetPlay.
Próximos partidos de América
Sábado 9 de agosto
Fecha 6 Liga BetPlay
América Vs Tolima
Martes 12 de agosto
Copa Sudamericana - Octavos de final ida
América Vs Fluminense
Jueves 14 de agosto
Fecha 7 Liga BetPlay
Pereira Vs América
Martes 19 de agosto
Copa Sudamericana - Octavos de final vuelta
Fluminense Vs América
Fuente
Antena 2