Decisión de Dimayor afecta a América en la Liga BetPlay ¿Molestia?

Decisión de Dimayor afectó a América

A pesar de que la prioridad de América está en lo que será la Copa Sudamericana, el conjunto 'escarlata' no pretende descuidar la competencia en la Liga BetPlay.

Sin embargo, un cambio en la programación realizado por la Dimayor apretó considerablemente el calendario de los vallecaucanos.

Y es que América jugará cuatro partidos en los próximos 11 días, partiendo desde el 9 y terminando el 19 de agosto.

La principal molestia en el conjunto 'escarlata' está en el cambio de fecha que sufrió el duelo contra Deportivo Pereira por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El encuentro estaba anunciado inicialmente para el domingo 17 de agosto, pero por la realización de las fiestas de la cosecha en la capital del departamento de Risaralda, el compromiso fue reprogramado para el jueves 14 del mismo mes.

De esta manera, América jugará el 12 de agosto contra Fluminense por Copa Sudamericana y dos días después se medirá con Pereira por la Liga BetPlay.