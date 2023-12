Dedicatoria al cielo: Déiber Caicedo movió fibras tras celebrar el título de Junior

Junior de Barranquilla logró el título de diciembre después de un durísimo partido ante el Deportivo Independiente Medellín. En el Estadio Metropolitano en la primera final, los barranquilleros hicieron respetar la casa con un marcador de 3-2, una mínima ventaja que podía ser de vital importancia en la vuelta. Así fue, pues los antioqueños golpearon fuertemente desde temprano con una diferencia de 2-0 que los dejaba campeones. Sin embargo, un descuento de Vladimir Hernández, a pase de Déiber Caicedo significó llevar el juego a los lanzamientos desde el punto penal para la victoria 3-5 atlanticense.

Una celebración emotiva para todo el Junior de Barranquilla, especialmente por los recordatorios de Carlos Bacca a su madre que falleció antes de que el delantero regresara al club de sus amores en el 2022 y también, hubo tiempo para que Déiber Caicedo, artífice en la creación del gol de Vladimir Hernández, homenajeara a Andrés Balanta, uno de sus grandes amigos en el fútbol.

Déiber Caicedo empezó a destacarse en el Deportivo Cali donde inició su carrera deportiva en 2018 hasta 2020. Como 'azucarero', el volante nariñense compartió con Andrés Balanta, compañero en la medular. Ambos dejaron el conjunto del Valle del Cauca, Déiber pasando a la Major League Soccer con el Vancouver Whitecaps, mientras que Balanta firmó en 2022 con Atlético Tucumán.

Infortunadamente, Andrés Balanta sufrió una descompensación el 29 de noviembre de 2022 cuando entrenaba con su club, Atlético Tucumán. Andrés, uno de los mejores amigos de Déiber Caicedo se convirtió en pilar fundamental para que el volante del Vancouver Whitecaps regresara a Colombia para jugar con el Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2023-II, tanto así que el nariñense hizo una promesa con su excompañero.

Una vez quedó campeón el Junior, Déiber Caicedo celebró con una camisa con la imagen de Andrés Balanta de Atlético Tucumán y con la medalla, señaló al cielo homenajeándolo. Como si fuera poco, Déiber no defraudó y cumplió con la promesa de obtener el título. El Heraldo entrevistó al volante, quien no dudó en decir, "las promesas se cumplen y ese era el objetivo desde que llegué, pero detrás, hubo un grupo que me respaldó, toda la gente en Barranquilla, hubo un trabajo, no fue fácil llegar hasta acá, pero siempre estuvimos muy unidos".

Dedicatoria al cielo para Andrés Balanta que seguramente estará orgulloso de lo conseguido por Déiber Caicedo como artífice de la décima estrella bordada por el Junior de Barranquilla.