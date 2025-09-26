Definido el futuro de Rodallega: Ligado a la institución de Santa Fe

El jugador quiere seguir en la institución

Hugo Rodallega ya entró en la historia de Santa Fe, el delantero colombiano salió campeón con el equipo en una gesta histórica convirtiendo gol estando lesionado, pues ahora se habla de su futuro y todo parece indicar que el jugador seguirá ligado a la institución cardenal.

Según informa el mismo Eduardo Méndez la intención del jugador es retirarse en el equipo de la capital para después convertirse en director de divisiones menores del equipo cardenal. Hugo quiere transmitir todo su conocimiento a los jóvenes santafereños para convertirlos en futuras figuras del equipo. Tras varios problemas con la afición la relación entre Rodallega y la afición está mejor que nunca, muchos problemas en su carrera, pidieron su salida y su fanatismo por el América provocaron problemas pero la unión ganó y el delantero ahora es más santafereño que nunca.