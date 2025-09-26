Actualizado:
Definido el futuro de Rodallega: Ligado a la institución de Santa Fe
El jugador de Independiente Santa Fe está cerca del retiro y desde ya piensa a futuro.
Hugo Rodallega ha sido una figura determinante para Santa Fe en esta temporada. A sus 39 años, se consolidó como el máximo goleador de la Liga BetPlay I-2025 con 16 goles, muchos de los cuales fueron claves para el título del equipo. En la final frente a Independiente Medellín, a pesar de sentir molestias físicas, anotó el gol de la victoria cerca del minuto 79, demostrando tanto olfato goleador como carácter heroico. Con ese tanto, Santa Fe logró su décima estrella, y Rodallega no solo aportó en lo numérico, sino también en inspiración para sus compañeros y para la hinchada.
El jugador quiere seguir en la institución
Hugo Rodallega ya entró en la historia de Santa Fe, el delantero colombiano salió campeón con el equipo en una gesta histórica convirtiendo gol estando lesionado, pues ahora se habla de su futuro y todo parece indicar que el jugador seguirá ligado a la institución cardenal.
Según informa el mismo Eduardo Méndez la intención del jugador es retirarse en el equipo de la capital para después convertirse en director de divisiones menores del equipo cardenal. Hugo quiere transmitir todo su conocimiento a los jóvenes santafereños para convertirlos en futuras figuras del equipo. Tras varios problemas con la afición la relación entre Rodallega y la afición está mejor que nunca, muchos problemas en su carrera, pidieron su salida y su fanatismo por el América provocaron problemas pero la unión ganó y el delantero ahora es más santafereño que nunca.
Así está Santa Fe
Ahora Santa Fe llega a las fechas actuales de la Liga BetPlay con varios puntos por mejorar. Aunque se coronó campeón del Torneo Apertura, sus partidos más recientes han mostrado un rendimiento algo irregular, especialmente de visitante. El calendario lo enfrenta ahora con partidos que serán claves si quiere mantenerse entre los primeros puestos y asegurarse un cupo en los cuadrangulares finales. Además, el entrenador Jorge Bava salió de la institución dejándolos con cuerpo técnico interino para el final de liga.
