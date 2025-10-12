Definido el primer clasificado para los cuadrangulares de Liga BetPlay

Las fases finales están a la vuelta de la esquina de la Liga BetPlay 2025-II. El segundo título del año busca nuevo campeón después de la décima estrella conseguida por Independiente Santa Fe y poco a poco, se empiezan a definir aspectos que pueden conducir a sellar a los ocho clasificados.

Justamente, en la fecha 15 de la Liga BetPlay ya se definió el primer clasificado que, además, está haciendo una excelente campaña y es uno de los candidatos a quedarse con el título. Se trata nada más ni nada menos que del Atlético Bucaramanga que llegó a los 30 puntos para poder decir presente en las fases finales.

Leonel Álvarez ha sonado en otros clubes como posibilidad de tomar las riendas, pero el exjugador no piensa en nada más que no sea continuar con el Bucaramanga de cara a ganar el segundo título en la historia del Atlético Bucaramanga después del trofeo obtenido en junio de 2024 cuando superaron a Independiente Santa Fe.

BUCARAMANGA ES EL PRIMER CLASIFICADO PARA LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES

Y es que, Atlético Bucaramanga tenía el escenario propicio para poder sellar la clasificación de manera anticipada. A falta de quince puntos y de cinco partidos por disputar, el cuadro bumangués firmó una gran campaña en la fase regular sumando 30 unidades y conservando el liderato gracias a una victoria por la mínima diferencia ante Unión Magdalena.

Con el paso de los minutos, parecía que todo iba a quedar en un empate. Aunque Bucaramanga tuvo las mejores opciones, romper el arco custodiado por Joaquín Mattalia fue difícil. Unión Magdalena poco inquietó y se sigue complicando en sus aspiraciones por salvarse del descenso y acompañar a Envigado al Torneo BetPlay.

Un duelo de realidades distintas entre el líder y uno de los clubes que está en la parte baja de la tabla de posiciones. Con el único gol de Faber Gil que llegó sobre los 60 minutos, Bucaramanga ascendió al liderato con 30 unidades, dado que había perdido la cima momentáneamente por la victoria del Junior horas antes frente a Alianza en Valledupar.

Cinco fechas quedan y ya hay un clasificado anticipadamente. Con Atlético Bucaramanga líder, esperará por mantenerse en la parte alta para asegurar el punto invisible que le sirvió el año pasado para el título. Quedan siete plazas por definir y en la fecha 16 podría haber más clasificados.

LOS EQUIPOS QUE PODRÍAN CLASIFICAR EN LA FECHA 16

De esta fecha 15 quedan partidos todavía por definir la parte alta de la clasificación. Junior sumó de a tres y quedó en la segunda casilla con 28 unidades. Fortaleza y Atlético Nacional tienen juegos pendientes frente a Boyacá Chicó y Deportivo Cali, además del Medellín que enfrentará a Once Caldas. Los atezados llegarían a la misma línea de los atlanticenses, mientras que los dos equipos antioqueños a 27.

En ese sentido, Junior debe sumar de a tres en su próximo partido contra el Deportivo Pereira en condición de local para poder instalarse en los cuadrangulares y acompañar al Atlético Bucaramanga, primer clasificado.

Por su parte, si Fortaleza, Nacional y Medellín superan a Boyacá Chicó, Deportivo Cali y Once Caldas, podrían sellar la entrada a los cuadrangulares en la fecha 16. En aquella jornada los bogotanos visitarán al ‘Poderoso’, mientras que los verdolagas irán a Nariño contra el Deportivo Pasto.