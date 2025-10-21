Actualizado:
Definido un nuevo eliminado de la Liga Betplay 2025-II
Restan cuatro fechas para que finalice la fase regular del certamen.
La Liga Betplay II-2025 ya empieza a definir sus caminos y, a cuatro fechas del final de la fase regular, cuatro equipos quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales, pues no alcanzarán el umbral necesario para meterse.
Equipos eliminados de la Liga Betplay 2025-II
Los cuatro equipos que ya no tienen chance de clasificar a cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II son: La Equidad, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y Envigado FC, que ya piensan en cerrar dignamente el semestre, y -tres de ellos- en escaparle al descenso .
Envigado fue el último en sumarse a esta lista, pues apenas suma 16 puntos y no solo está sin opciones de clasificar sino que selló una campaña irregular que además lo condenó al descenso, por lo que disputará el Torneo Betplay en 2026.
La Equidad, por su parte, solo ha sumado once unidades en lo que va del campeonato, siendo el colero de la tabla y uno de los equipos con menos triunfos en todo el semestre. Los Aseguradores atraviesan una de sus peores temporadas recientes en primera división.
En el caso de Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, ambos tienen 13 puntos y tampoco alcanzan las posiciones de clasificación. Los boyacenses han tenido serios problemas defensivos, mientras que los pastusos -pese al cambio de DT- no han encontrado regularidad, un factor clave que los dejó fuera de carrera.
En contraste, tres equipos ya aseguraron su lugar en los cuadrangulares: Independiente Medellín (31 puntos), Junior de Barranquilla (31) y Atlético Bucaramanga (30). Detrás de ellos aparecen Atlético Nacional y Fortaleza, ambos con 28 unidades, muy cerca de certificar su clasificación.
Así las cosas, once equipos lucharán por los tres cupos restantes a la fase final: Tolima, Llaneros, Santa Fe, Águilas Doradas, América, Alianza, Deportivo Cali, Once Caldas, Pereira, Unión Magdalena y Millonarios. La pelea promete ser intensa en las últimas jornadas.
El único partido pendiente en el calendario es el que disputarán Millonarios y Bucaramanga este martes 21 de octubre en el estadio El Campín, correspondiente a la fecha 16, un duelo que puede mover la parte alta de la tabla o apretar la lucha de los que no han clasificado.
Equipos descendidos al Torneo Betplay 2025-II
En cuanto al descenso, Envigado FC ya perdió la categoría, mientras que el segundo equipo que acompañará a los naranjas a la B se definirá entre Unión Magdalena y Boyacá Chicó, en una lucha que se resolverá en las próximas semanas.
