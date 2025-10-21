Definido un nuevo eliminado de la Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay II-2025 ya empieza a definir sus caminos y, a cuatro fechas del final de la fase regular, cuatro equipos quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales, pues no alcanzarán el umbral necesario para meterse.

Equipos eliminados de la Liga Betplay 2025-II

Los cuatro equipos que ya no tienen chance de clasificar a cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II son: La Equidad, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y Envigado FC, que ya piensan en cerrar dignamente el semestre, y -tres de ellos- en escaparle al descenso .

Envigado fue el último en sumarse a esta lista, pues apenas suma 16 puntos y no solo está sin opciones de clasificar sino que selló una campaña irregular que además lo condenó al descenso, por lo que disputará el Torneo Betplay en 2026.

La Equidad, por su parte, solo ha sumado once unidades en lo que va del campeonato, siendo el colero de la tabla y uno de los equipos con menos triunfos en todo el semestre. Los Aseguradores atraviesan una de sus peores temporadas recientes en primera división.

En el caso de Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, ambos tienen 13 puntos y tampoco alcanzan las posiciones de clasificación. Los boyacenses han tenido serios problemas defensivos, mientras que los pastusos -pese al cambio de DT- no han encontrado regularidad, un factor clave que los dejó fuera de carrera.