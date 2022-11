Definidos los árbitros para la primera fecha de los cuadrangulares finales

Este fin de semana comienzan los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. Ocho equipos lucharán en cada uno de los grupos por obtener las dos plazas para jugar la gran final del segundo semestre.

El sábado entra en acción el cuadrangular B con los partidos Rionegro Águilas vs América de Cali e Independiente Medellín vs Deportivo Pasto. Mientras que el domingo tendrá lugar el clásico Millonarios vs Santa Fe, además del duelo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla.

Al respecto, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en los partidos de la primera fecha de los cuadrangulares finales.

Carlos Betancur será el encargado de dirigir el clásico capitalino en el Estadio El Campín. Por otra parte, Diego Escalante estará en el partido entre Pereira y Junior, mientras que Bismarks Santiago y Luis Matorrel serán los jueces centrales en los compromisos del cuadrangular B.

Árbitros de la fecha 1 de los cuadrangulares finales

Águilas Doradas vs. América de Cali

CENTRAL BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro. 1: JOHN GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro. 2: IVÁN BALLESTA – CMARCA

Cuarto Árbitro: OSCAR GOMEZ – ANTIOQUIA

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: NÉVER MANJARRES – CÓRDOBA

Observador VAR: JOVANI ZAPATA – FEDERACIÓN

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

CENTRAL LUIS MATOREL – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: YAIR PADILLA – MAGDALENA

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: JAVIER PATIÑO – META

Observador VAR: ADRIÁN VÉLEZ – FEDERACIÓN

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe

CENTRAL CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: HERMINZUL CALDERON – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: STEVEN CAMARGO – BOGOTA

VAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

AVAR: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

Observador VAR: PEDRO BELLO – FEDERACIÓN

Deportivo Pereira vs. Junior FC

CENTRAL DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: CAMILO PORTELA – CMARCA

Cuarto Árbitro: JOHN AGUILAR – RISARALDA

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

Observador VAR: DANIEL MONTENEGRO – FEDERACIÓN