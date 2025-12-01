Definidos los ocho equipos del FPC que jugarán Libertadores y Sudamericana en 2026

Ya están definidos los ocho equipos colombianos que disputarán los torneos internacionales en 2026, aunque aún falta por conocerse a qué competencia irá cada uno. Pese a que la Liga Betplay 2025-II y la Copa Betplay aún no concluyen, los cupos ya tienen dueño y solo resta esperar el desenlace para conocer la distribución final.

Puede leer: Elvis Perlaza podría salir de Santa Fe: dos equipos preguntaron por él

Equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana 2026

Por ahora, el único lugar totalmente asegurado es el de Independiente Santa Fe, que será Colombia 1 en la Copa Libertadores tras coronarse campeón del primer semestre. El cuadro cardenal ya tiene su boleto directo a la fase de grupos.

Otro cupo confirmado es el de Millonarios, que disputará la fase previa de la Copa Sudamericana gracias a su ubicación en la reclasificación, independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas.

Los otros seis equipos que ya están clasificados a un torneo internacional, aunque sin saber cuál, son Deportes Tolima, Independiente Medellín, Atlético Nacional, América, Junior y Atlético Bucaramanga. Todos siguen en competencia y dependen de su destino en Liga y Copa.