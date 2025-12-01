Actualizado:
Definidos los ocho equipos del FPC que jugarán Libertadores y Sudamericana en 2026
Los cupos se reparten entre los campeones de Liga, Copa y vía reclasificación.
Ya están definidos los ocho equipos colombianos que disputarán los torneos internacionales en 2026, aunque aún falta por conocerse a qué competencia irá cada uno. Pese a que la Liga Betplay 2025-II y la Copa Betplay aún no concluyen, los cupos ya tienen dueño y solo resta esperar el desenlace para conocer la distribución final.
Equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana 2026
Por ahora, el único lugar totalmente asegurado es el de Independiente Santa Fe, que será Colombia 1 en la Copa Libertadores tras coronarse campeón del primer semestre. El cuadro cardenal ya tiene su boleto directo a la fase de grupos.
Otro cupo confirmado es el de Millonarios, que disputará la fase previa de la Copa Sudamericana gracias a su ubicación en la reclasificación, independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas.
Los otros seis equipos que ya están clasificados a un torneo internacional, aunque sin saber cuál, son Deportes Tolima, Independiente Medellín, Atlético Nacional, América, Junior y Atlético Bucaramanga. Todos siguen en competencia y dependen de su destino en Liga y Copa.
La razón por la que no se ha definido el torneo al que asistirán es simple: los seis siguen vivos en la Liga Betplay 2025-II, y todos mantienen opciones matemáticas de ser campeones. El equipo que levante la estrella de fin de año será Colombia 2 en Libertadores, con cupo directo a fase de grupos.
Una vez se conozca el campeón, los dos mejores clubes de la reclasificación que no hayan ganado liga obtendrán un cupo a la fase previa de Libertadores, completando así la cuota colombiana en ese certamen.
Por su parte, el campeón de la Copa Betplay (Nacional o Medellín) también accederá a torneo internacional: será uno de los representantes en la Copa Sudamericana, acompañado por los tres equipos siguientes en la reclasificación, entre los que ya está asegurado Millonarios.
Vale recordar que los cuatro representantes colombianos en Sudamericana deberán disputar fase previa en llaves de eliminación directa a un solo partido, entre clubes de un mismo país, por lo que solo habrá dos colombianos en fase de grupos.
