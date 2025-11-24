"Del Cali me han llamado, pero NO": exdelantero de América

El exdelantero de América de Cali, Matías Pisano, respondió a un supuesto acercamiento del Deportivo Cali para sumarlo como refuerzo en 2026. Sus declaraciones se dieron este lunes 24 de noviembre en el programa 'Zona Libre de Humo'.

Durante la entrevista, el argentino reveló que sí hubo un contacto a mitad de año, pero dejó claro que no tiene intención de vestir la camiseta del rival de patio. “De Deportivo Cali me han llamado, con mi representante a mitad de año, pero no, no, tengo un cariño muy grande por América y mi sangre es roja”, afirmó.

Pisano, de 33 años, atraviesa un buen presente deportivo. Actualmente juega en Cúcuta Deportivo, club con el que disputará la final del Torneo Betplay II-2025 en busca del ascenso a la Liga BetPlay para la temporada 2026.

El extremo se ha convertido en un jugador determinante en los Motilones y es una de las piezas clave del equipo dirigido por Nelson 'Rolo' Flórez para este tramo definitivo del semestre.