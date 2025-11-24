Actualizado:
"Del Cali me han llamado, pero NO": exdelantero de América
El futbolista manifestó que por su cariño hacia los Escarlatas ha rechazado a los Verdiblancos.
El exdelantero de América de Cali, Matías Pisano, respondió a un supuesto acercamiento del Deportivo Cali para sumarlo como refuerzo en 2026. Sus declaraciones se dieron este lunes 24 de noviembre en el programa 'Zona Libre de Humo'.
Durante la entrevista, el argentino reveló que sí hubo un contacto a mitad de año, pero dejó claro que no tiene intención de vestir la camiseta del rival de patio. “De Deportivo Cali me han llamado, con mi representante a mitad de año, pero no, no, tengo un cariño muy grande por América y mi sangre es roja”, afirmó.
Pisano, de 33 años, atraviesa un buen presente deportivo. Actualmente juega en Cúcuta Deportivo, club con el que disputará la final del Torneo Betplay II-2025 en busca del ascenso a la Liga BetPlay para la temporada 2026.
El extremo se ha convertido en un jugador determinante en los Motilones y es una de las piezas clave del equipo dirigido por Nelson 'Rolo' Flórez para este tramo definitivo del semestre.
Su vínculo emocional con América fue nuevamente evidente en sus palabras, recordando su exitoso paso por el club vallecaucano entre 2019 y 2020, etapa en la que se consagró campeón del fútbol colombiano.
Balance de Matías Pisano en América de Cali
Durante su ciclo en los escarlatas, Pisano jugó 35 partidos, anotó seis goles y registró una asistencia, dejando una buena imagen entre los hinchas.
Aunque Deportivo Cali atraviesa un proceso de reestructuración y buscaba alternativas para reforzar el ataque, la respuesta del argentino descarta cualquier opción de verlo con la camiseta verdiblanca.
Por ahora, Pisano se concentra en la final del Torneo Betplay, mientras América y Cali continúan sus movimientos en el mercado pensando en la próxima temporada.
