Delantero de Selección Colombia llegará a Nacional para 2026

Atlético Nacional es toda una incógnita en los últimos días, pues luego de la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica, empezaron a sonar varios nombres para sustituirlo, no obstante, Diego Arias permanece en el cargo como interino.

Además, previo al final de la temporada regular de la Liga Betplay, se analiza el presente de los futbolistas que terminan contrato en diciembre y las posiciones en que será necesario reforzar. Desde ya se habla del regreso de un atacante de Selección Colombia.

Emilio Aristizábal vuelve a Atlético Nacional

Es muy probable que el delantero Emilio Aristizábal se sume a Atlético Nacional a partir de enero de 2026, pues en diciembre próximo finaliza la cesión a Fortaleza, y no habrá renovación, sino que el Verde le quiere sacar provecho.

El jugador de la Selección Colombia sub 20, quien se encuentra disputando la Copa del Mundo en Chile, tendría así la gran oportunidad de mostrarse en Nacional durante el próximo año, pues antes de llegar a Fortaleza fue poco lo que jugó en el Verde.