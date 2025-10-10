Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 15:28
Delantero de Selección Colombia llegará a Nacional para 2026
En diciembre o enero se hará oficial la llegada del atacante mundialista.
Atlético Nacional es toda una incógnita en los últimos días, pues luego de la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica, empezaron a sonar varios nombres para sustituirlo, no obstante, Diego Arias permanece en el cargo como interino.
Además, previo al final de la temporada regular de la Liga Betplay, se analiza el presente de los futbolistas que terminan contrato en diciembre y las posiciones en que será necesario reforzar. Desde ya se habla del regreso de un atacante de Selección Colombia.
Emilio Aristizábal vuelve a Atlético Nacional
Es muy probable que el delantero Emilio Aristizábal se sume a Atlético Nacional a partir de enero de 2026, pues en diciembre próximo finaliza la cesión a Fortaleza, y no habrá renovación, sino que el Verde le quiere sacar provecho.
El jugador de la Selección Colombia sub 20, quien se encuentra disputando la Copa del Mundo en Chile, tendría así la gran oportunidad de mostrarse en Nacional durante el próximo año, pues antes de llegar a Fortaleza fue poco lo que jugó en el Verde.
Estadísticas de Emilio Aristizábal
Emilio Aristizábal, de 20 años, suma nueve goles y dos asistencias en 26 partidos disputados a lo largo de este año con Fortaleza CEIF. Además, en Selección Colombia ha hecho un gol en diez juegos.
Una vez termine su participación con la Selección Colombia en el Mundial sub 20, Aristizábal se reintegrará a Fortaleza, equipo que luchará por clasificar a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre.
Kelvin Flórez también vuelve a Atlético Nacional
La información sobre el retorno de Emilio Aristizábal a Atlético Nacional la presentó el periodista Alexis Rodríguez, quien comentó que Kelvin Flórez también regresará al cuadro antioqueño tras su préstamo a Fortaleza.
Claro está que Atlético Nacional seguirá trabajando en la renovación de Alfredo Morelos y en la llegada de otros refuerzos más, teniendo en cuenta que aspira a ser protagonista en el 2026 no solo en Liga Betplay sino en torneo internacional.
Kelvin Florez (extremo izquierdo) y Emilio Aristizabal (9) regresan a @nacionaloficial (1/Ene/2026)
Sebastian Valencia (gran lateral izquierdo)
Forta tiene opción de compra (Leones), pero hay más interesados (🔵🔴🟢) pic.twitter.com/uNfxEuHJIV
