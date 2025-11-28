Delantero del DIM se va con todo contra el arbitro "Estuvimos perjudicados"

Fydriszewski cree seriamente que el árbitro influyó en el resultado

El delantero de Medellín ha sido una de las grandes figuras no solo del equipo sino de la Liga BetPlay en general, de hecho hoy en día sigue siendo el goleador del torneo, tras una molestia que parece haber superado volvió a jugar un partido como titular en la derrota de su equipo, sin embargo, más allá de haber iniciado el partido, no pudo hacerse presente para revertir el resultado.

Pues al finalizar el encuentro fue el mismo Fydriszewski quien acompañó a Tiberti en rueda de prensa y dejó una frase que podría traerle consecuencias.

Nos sentimos muy perjudicados, el árbitro no estuvo a la altura (…) No da gusto ver que cobren tantas ‘boludeces’ Fydriszewski

Un sin sabor con el arbitraje que más allá de la polémica si fue flojo, amarillas donde no había y tarjetas perdonadas claras, además de la expulsión de Mantilla que si terminó condicionando el partido.