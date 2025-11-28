Actualizado:
Delantero del DIM se va con todo contra el arbitro "Estuvimos perjudicados"
Un delantero y referente del equipo paisa no se guardó nada al hablar del arbitraje del partido.
El Deportivo Independiente Medellín perdió frente a América en el Pascual y se complicó seriamente en su grupo de los cuadrangulares, con solo un punto de nueve posibles el equipo paisa ve muy lejos la oportunidad de meterse a la final, tiene que hacer una segunda vuelta perfecta y que se le den varios resultados, entre esos que ninguno de sus rivales llegue a más de 10 puntos.
Pues el delantero gran referente del DIM no se guardó nada y apuntó en contra del arbitraje.
Fydriszewski cree seriamente que el árbitro influyó en el resultado
El delantero de Medellín ha sido una de las grandes figuras no solo del equipo sino de la Liga BetPlay en general, de hecho hoy en día sigue siendo el goleador del torneo, tras una molestia que parece haber superado volvió a jugar un partido como titular en la derrota de su equipo, sin embargo, más allá de haber iniciado el partido, no pudo hacerse presente para revertir el resultado.
Pues al finalizar el encuentro fue el mismo Fydriszewski quien acompañó a Tiberti en rueda de prensa y dejó una frase que podría traerle consecuencias.
Nos sentimos muy perjudicados, el árbitro no estuvo a la altura (…) No da gusto ver que cobren tantas ‘boludeces’
Un sin sabor con el arbitraje que más allá de la polémica si fue flojo, amarillas donde no había y tarjetas perdonadas claras, además de la expulsión de Mantilla que si terminó condicionando el partido.
El DIM a por el milagro
Ahora Medellín deberá esperar a que se le de un milagro para meterse a su tercera final del año, con solo un punto de los nueve que se han jugado el equipo dirigido por Alejandro Restrepo necesita una combinación de resultados.
Primero debe ganar sus tres partidos, dos de local frente a América y Junior y así no deba salir de la ciudad, visitará a Nacional, en segundo lugar necesita que sus rivales se quiten puntos entre ellos, otro empate entre Nacional y Junior le solucionaría la vida al equipo rojo so consigue los tres puntos frente a todos.
