Denuncian amenaza de futbolista a presidente de club en la Liga BetPlay

Siguen los actos polémicos en el fútbol colombiano, en esta ocasión una nueva denuncia de un club se ha vuelto tendencia en las últimas horas.

Por medio de un comunicado de prensa, Alianza FC dio a conocer su rechazo a las amenazas de un jugador al presidente de la institución.

"Alianza FC rechaza rotundamente las amenazas realizadas por el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya en contra del presidente del club, el Dr. Carlos Orlando Ferreira, su familia y los empleados de Alianza FC", puede leerse al inicio del comunicado.

El futbolista en mención hace parte de Goiás en la segunda división de fútbol de Brasil y todo parece indicar que el reclamo del 8% de a transferencia sería el motivo de las amenazas.

"No le corresponde realizar dicho pago (el del 8 por ciento de la transferencia) al jugador, basados en la normatividad deportiva y en los convenios firmados entre las partes", dice en una parte del comunicado emitido por el equipo con sede en Valledupar.

Del mismo modo, el comunicado tiene parte de los audios de Vásquez con un integrante del club en donde queda comprobado el interés por obtener el dinero sin importar las formas.

"Haga lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pagar... y yo lo voy a demostrar que me la va a pagar. Que él coja el mensaje como lo quiera coger, si como amenaza, pero dígale que la plata me la va a pagar a las buenas o a las malas. Vamos a ver quién va a ganar el descarado ese".

“Ese cucho en tres días me va a pagar, y que coja este mensaje y se lo mande a la Fiscalía si quiere o a la Policía para que diga que lo estoy amenazando, paro yo decirle que sí lo estoy amenazando, pero mi plata me la va a pagar en tres días”.

Para finalizar el comunicado, Alianza dio a conocer que las amenazas se encuentran a disposición de la Federación para un análisis del caso.

"Las amenazas y los audios ya están en poder de la Federación Colombiana de Fútbol y procederemos a realizar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación".