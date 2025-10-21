Depende de un milagro: Estas son las cuentas de Millonarios en Liga Betplay

Necesitan un milagro

Millonarios perdió una oportunidad dorada para acercarse al grupo de los ocho, tenía el partido prácticamente controlado hasta el minuto 87 cuando Sambueza se encontró un balón en el área y puso el empate final. Con este empate el equipo embajador quedó sin margen de error, ya no puede perder ni un solo punto si pretende participar de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la liga Betplay.

Los dirigidos por Hernán Torres tienen que tener un rendimiento perfecto para soñar con la clasificación, tienen que hacer 12 de 12. Una tarea titánica para un equipo que no muestra señales de mejora y al que parece la plantilla le quedó muy corta. En los próximos 4 encuentros Millos tendrá que ganar los 4 en donde se enfrentará con Santa Fe en la próxima fecha y después visitará a Once Caldas en lo que serán los dos partidos más difíciles, después visitará a Envigado y cerrará de visitante frente a Boyacá Chicó.