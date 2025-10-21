Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 20:19
Depende de un milagro: Estas son las cuentas de Millonarios en Liga Betplay
El equipo embajador no pasó del empate frente a Bucaramanga y se complicó aún más.
Millonarios enfrento hoy a Bucaramanga por la fecha 16 de la liga Betplay, el conjunto embajador llegaba al partido urgido de una victoria que le permitiera acercarse al grupo de los 8 y ponerse a solo dos del último clasificado. Sin embargo, en frente tenían al equipo de Leonel Álvarez que está teniendo un semestre impresionante y van primeros en el campeonato.
El partido terminó empatado y los dirigidos por Hernán Torres se ponen contra las cuerdas en el cierre de la liga.
Necesitan un milagro
Millonarios perdió una oportunidad dorada para acercarse al grupo de los ocho, tenía el partido prácticamente controlado hasta el minuto 87 cuando Sambueza se encontró un balón en el área y puso el empate final. Con este empate el equipo embajador quedó sin margen de error, ya no puede perder ni un solo punto si pretende participar de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la liga Betplay.
Los dirigidos por Hernán Torres tienen que tener un rendimiento perfecto para soñar con la clasificación, tienen que hacer 12 de 12. Una tarea titánica para un equipo que no muestra señales de mejora y al que parece la plantilla le quedó muy corta. En los próximos 4 encuentros Millos tendrá que ganar los 4 en donde se enfrentará con Santa Fe en la próxima fecha y después visitará a Once Caldas en lo que serán los dos partidos más difíciles, después visitará a Envigado y cerrará de visitante frente a Boyacá Chicó.
Un equipo sin hambre
Millonarios vive una crisis futbolística que combina errores estructurales y falta de confianza. El equipo ha perdido la identidad de juego que lo distinguía en años anteriores: ya no domina con la misma intensidad ni genera peligro en el último tercio del campo. Las lesiones, la baja forma de varias figuras y los fichajes que no respondieron han afectado la competitividad del plantel, que hoy luce corto y sin variantes.
A esto se suma la lentitud en la circulación del balón y una defensa que concede más de lo habitual. El propio cuerpo técnico ha reconocido las falencias, pero las soluciones no aparecen, y el equipo bogotano corre el riesgo de cerrar el semestre sin cumplir los objetivos ni convencer a su exigente hinchada.
Fuente
Antena 2