Deportes Tolima confirmó la salida de dos jugadores

De manera oficial, el Club Deportes Tolima dio a conocer la salida de dos jugadores, después de llegar a un acuerdo para la terminación de sus respectivos contratos.

El primero en abandonar el conjunto 'pijao' es el defensor ecuatoriano Jhon Narváez. El zaguero había manifestado su intención de dejar el equipo para retornar a su país.

Narváez argumentó temas personales y la posibilidad de integrar la selección de Ecuador. En principio, Tolima recibió ofertas de un par de clubes ecuatorianos para contar con los servicios del defensa, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

Por otro lado, el delantero costarricense José Guillermo Ortiz tampoco continuará en el equipo de Ibagué. El atacante había retornado al fútbol colombiano, tras un primer paso por Millonarios, procedente Ho Chi Minh City de Vietnam.

No obstante, Ortiz no pudo volver a demostrar el potencial goleador que lo hizo figura en el conjunto 'embajador' y no marcó ni un solo gol en 23 partidos jugadores con Deportes Tolima.